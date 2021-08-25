Банк «Левобережный» предоставляет сервис бесплатного перевода средств со счетов других банков

Сервис переводов me2me pull через Систему быстрых платежей (СБП) понадобится, если у вас возникло желание или необходимость собрать деньги на одном счете. Например, вам нужно оплатить крупную покупку, открыть вклад, внести очередной платеж по кредиту, а средств на одном счете недостаточно. Или вы получаете зарплату в другом банке, но привыкли пользоваться картой Банка «Левобережный» – оплачивать покупки в магазинах и интернете и возвращать за это ежемесячный кешбэк от 1% до 10% по кредитным и премиальным картам и от 1% до 5% – по дебетовым.

Вам больше не придется обращаться в каждый банк с просьбой перевести из него деньги. Чтобы воспользоваться сервисом:

Войдите в мобильное приложение BL-o

В нижней части главной страницы в разделе «Платежи и переводы» нажмите на «Пополнение счета через СБП».

Выберите из списка банк, со счета которого нужно перевести деньги, и укажите сумму.

Без комиссии осуществляются переводы по СБП в сумме до 100 тысяч рублей в месяц.

С помощью приложения вы можете делать не только переводы между своими счетами, но и перечислять деньги в другие банки. Средства зачисляются на счет получателя в любом населенном пункте России мгновенно даже в выходные и праздничные дни. Получить консультацию по денежным переводам можно по телефону 8-800-3333-555.

Скачать мобильное приложение Банка «Левобережный» (ПАО) BL-online.