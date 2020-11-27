Банк «Левобережный» принял участие в семинаре по международной торговле в период пандемии

Участники обсудили тренды экспортной деятельности, потенциальные рынки и стратегии заработка в текущих условиях на примере продуктов высокого спроса. Спикерами выступили специалисты-практики в области ВЭД Анна Руднева и Анна Паникаровская.

Начальник отдела корсчетов и документарных операций Банка «Левобережный» (ПАО) Анна Паникаровская посвятила свое выступление безопасным формам расчетов по международным контрактам. Эксперт на примерах рассказала о видах и различиях банковского аккредитива для экспортеров, банковской гарантии как защите всех участников сделки при безналичном расчете, возможностях системы SWIFT GPI в части контроля за платежами и методах проверки контрагента.

В свою очередь, федеральный тренер РЭЦ и внештатный эксперт по ВЭД Новосибирской торгово-промышленной палаты Анна Руднева поделилась своим опытом ведения переговоров и формирования доверия через онлайн-технологии, а также выстраивания долгосрочных отношений с иностранными партнерами. Помимо этого, спикер презентовала цепочку встраивания экспортных поставок в новые реалии международных сделок и рассказала о смежных продуктах, которые предприниматели могут использовать при выходе на внешние рынки.

По завершении семинара участники смогли обсудить с экспертами свои вопросы. Добавим, что подобные мероприятия для участников ВЭД регулярно проводит Центр поддержки экспорта НСО (структурное подразделение «Мой бизнес»).

Фото: пресс-служба банка