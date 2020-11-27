Новосибирский бизнес рвется в реестр МСП

— В текущем году стал очень актуальным вопрос нахождения субъектов в реестре малого и среднего предпринимательства, — отметил руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев, выступая на III Налоговом форуме.

Он напомнил, что с 7 ноября 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Согласно этим корректировкам, организация или индивидуальный предприниматель смогут восстановить утраченный ими по каким-либо причинам статус субъекта МСП в течение года. Сведения об организациях и ИП вносятся в единый реестр субъектов МСП 10-го числа каждого месяца (ранее — ежегодно 10 августа).

— Уже на 10 ноября мы видим увеличение количества организаций и ИП, включенных в реестр. А значит эти новые налогоплательщики смогут сейчас, а не через год, воспользоваться мерами поддержки, — подчеркнул Легостаев.

По данным УФНС, всего в реестр МСП на территории Новосибирской области включено почти 70 тыс. организаций и 68 тыс. ИП. В этом году налоговыми органами региона было рассмотрено более 50 тысяч заявлений налогоплательщиков о получении субсидий. За апрель-май были выплачены субсидии на сохранение численности работников в размере около 2 млрд руб. Для получения субсидий на профилактику COVID-19 в налоговые органы области поступило около 9 тыс. заявлений, выплачено субсидий на сумму 108 млн рублей. На сегодняшний день принято 360 положительных решений на общую сумму 900 млн рублей о предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате налогов, страховых взносов.

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