Банк «Левобережный» провел вебинар по маркировке импортных товаров

Вебинар, прошедший 26 августа, посвятили вопросам маркировки. Началось мероприятие с выступления заместителя начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Сибирского таможенного управления Рузанны Ходжаян, она раскрыла тему обязательной маркировки товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС.

Эксперт в области таможенного оформления, импорта и оборота маркированной продукции компании West East Consulting Services Александр Парамонов рассказал об опыте своей организации, разработанных мобильных решениях, а также на примере реальных кейсов указал на ошибки, с которыми сталкиваются компании, маркирующие товар.

Выступление Александра дополнил эксперт в области разработки систем учета маркированной продукции компании ООО «ИТ-кластер» Матвей Кулаковский. Спикер презентовал алгоритм регистрации участников оборота товаров, подлежащих обязательному учету в системе «Честный Знак».

Обзор последних изменений валютного законодательства для представителей бизнес-сообщества подготовила начальник отдела валютного контроля Банка «Левобережный» (ПАО) Ксения Лисовская. По завершении доклада участникам семинара было предложено ответить на вопрос, как они выстраивают работу по контролю нарушений валютного законодательства в своей компании. Так, 37% респондентов рассказали, что уже пользуются «ОНЛАЙН-офисом» Банка «Левобережный», в частности сервисом «ВЭД-ассистент». А 31% участников мероприятия доверяет эту задачу отдельному сотруднику. Для того, чтобы еще больше предпринимателей смогли оптимизировать работу с контрактами, разработчик сервиса «ВЭД-ассистент» Наталья Кальченко рассказала о функционале программы. Напомнив, что сервис предупреждает о 7 видах нарушений ведения международной торговли, в автоматическом режиме ведет учет операций, показывает сальдо расчетов, отслеживает статусы платежей, формирует ведомости банковского контроля и позволяет выгрузить данные в Excel.

Добавим, что Банк «Левобережный» на регулярной основе проводит мероприятия для бизнес-сообщества.

Всем участникам предоставляется возможность не только задать вопросы присутствующим экспертам, но и скачать их презентации и пересмотреть вебинар в записи.

Информацию о предстоящих событиях Банка смотрите в разделе «Мероприятия».

Телефон единой справочной службы Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

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Фото предоставлено пресс-службой банка