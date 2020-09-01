Парламентские партии не доверяют выборным соглашениям

Ряд политических партий подписал соглашение «Честные выборы 2020», инициированное реготделением «Единой России» и поддержанное Общественной палатой Новосибирской области в рамках круглого стола «Роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты прозрачности выборов».

— Общественная палата уже не первый раз формирует общественных наблюдателей, — говорит председатель палаты Галина Гриднева. — Сегодня задача гражданского общества, общественных организаций — в процессе выборных кампаний как раз своим наблюдением обеспечить ту прозрачность, открытость и доступность всех процедур, которые идут внутри выборных кампаний. Мы сегодня формируем независимых общественных наблюдателей, работающих по «золотому стандарту», утвержденному и разработанному Общественной палатой РФ.

— Нужно сплотиться для решения стратегических задач и руководствоваться интересами всех социальных групп, всех наших граждан, — заявил Панферов. — Выборы, на наш взгляд, должны пройти максимально открыто и честно и не превратиться в нелицеприятную кампанию. Конечно, у меня возникают вопросы, почему парламентские партии до сих пор не приняли решение. Я надеюсь, что разум возобладает и они возьмут на себя политическую ответственность.

Точку зрения инициаторов подписания на «честные выборы» на круглом столе озвучил замсекретаря реготделения «Единой России», первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

Среди подписавшихся, помимо уже упомянутых единороссов, такие партии, как «Зеленые», «Новые люди», «Партия роста», «За правду» и «Пенсионеры за социальную справедливость».

Как пояснила Галина Гриднева, пока не ясна позиция по участию в соглашении КПРФ и ЛДПР. «Справедливая Россия» и «Родина» от подписания категорически отказались. Как рассказал в разговоре с редакцией один из кандидатов в заксобрание от «Родины», со стороны его основного оппонента, официально зарегистрированного одномандатником, какой-то кампании практически не видно.

— Скорее всего, рассчитывают просто покупать голоса, — рассказывает собеседник издания. — Их агитпродукции я не видел, встреч с избирателями тоже. А схема покупки голосов уже отработана.

Удивляется народ: агитация идет

Что касается текущего предвыборного периода — агитации, то ее участники круглого стола оценивают неоднозначно. Так, в частности, по мнению уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой, агиткампания отличается уважительным отношением участников друг к другу.

— Я с 1996 года была членом избирательной комиссии области, — рассказывает Шалабаева. — Эти годы не прошли даром: и комиссии приобрели опыт, и партии стали более уважительно относиться к законодательству и к коллегам-конкурентам. Не стало «грязных» технологий. Это очень здорово, потому что политическая составляющая уважительного отношения в Новосибирской области сформирована.

Однако данный тезис опровергают даже официальные данные избиркома, озвученные Ольгой Благо. Большая часть (80%) жалоб, полученных избирательной комиссией, как раз касается агитпродукции кандидатов-конкурентов. К тому же, как уже неоднократно сообщалось, кандидаты от различных политических сил в разных районах Новосибирска то и дело сообщают о фактах порчи своей агитационной продукции, подозревая в этом оппонентов. Всего, по информации избиркома, в настоящее время выпущены 11 млн экземпляров агитпродукции кандидатов.

Кроме того, кандидаты обращаются в избирком в попытке снять своих конкурентов с выборов.

— Состоялись два судебных решения, — рассказывает Благо. — Двое кандидатов восстановлены в своем статусе. Некоторые обращаются по поводу отмены регистрации своих оппонентов. Некоторые судились по несколько раз.

При этом уже на следующий после проведения круглого стола день стало известно об аннулировании регистрации кандидата в горсовет от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова (округ №36, Октябрьский район). Несмотря на то, что инициатором отмены де-юре выступил, по сути, технический кандидат, студент Александр Селютин, по мнению Маркелова, за этим стоит его основной оппонент — действующий депутат-единоросс.

— Прокурор, избирательная комиссия и суд аннулировали мою регистрацию, — сообщает Маркелов на своей странице в соцсети.

Он также сообщил, что будет добиваться отмены выборов на округе, так как выборы, где один из кандидатов, используя разнообразные методы, снял своего единственного соперника — не могут быть честными.

Наблюдение и четыре пакета безопасности

Несмотря на подписанное соглашение и готовность активно включиться в наблюдение за выборным процессом, по словам участников круглого стола, они подстраховались дополнительно.

— Сразу три института занимаются обеспечением прозрачности кампании — Общественная палата, уполномоченный по правам человека и избирком, — рассуждает эксперт Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг» Олег Иванников. — Практически все партии повернулись лицом, поддержали контроль за чистотой выборов. Хотел бы отметить, что кампания будет беспрецедентно безопасная. Разработаны четыре вида пакетов безопасности: для наблюдателей, членов комиссий, избирателей и для голосования вне помещения. Граждане могут идти на избирательный участок, не опасаясь за свое здоровье.

Также, по информации председателя областного избиркома Ольги Благо, предприняты меры безопасности, чтобы сделать избирательный процесс максимально прозрачным.

— Все территориальные комиссии будут под видеонаблюдением, — сообщает Благо. — Все пройдет в публичном пространстве. Системами видеонаблюдения также будут оборудованы 900 участковых комиссий. С 10 сентября правоохранительные органы берут под охрану все помещения для голосования. Никаких сомнений в том, что сохранность будет обеспечена!

По информации избиркома Новосибирской области, в рамках текущей выборной кампании задействованы более 15 тысяч членов избирательных комиссий от различных политических сил. Помимо выборов депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска, на территории региона в единый день голосования пройдут 477 кампаний по избранию органов местного самоуправления различного уровня. На выборы депутатов Законодательного собрания заявились 14 партий, из которых 12 представили документы для регистрации: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Зеленые», «За правду!», «Новые люди», «Пенсионеры за социальную справедливость», «Партия роста», «Партия прямой демократии», «Коммунисты России», из них двум последним отказано в регистрации. По одномандатным округам были выдвинуты 220 кандидатов на 38 мандатов, зарегистрированы 172 кандидата (78% от общего количества), из них 165 — от политических партий, 7 — самовыдвиженцы.

Выборы депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

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