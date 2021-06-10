Банк «Левобережный» снизил ставку по льготной ипотеке на новостройку

Предложение действует последние 3 недели, до 1 июля.
Банк выдает кредит в рамках госпрограммы. Сумма – от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости, оплатить его можно средствами материнского капитала. Максимальная ставка – 6,5% годовых, но в Банке «Левобережный» можно получить кредит всего под 5,15% годовых. Низкая ставка действует при соблюдении следующих условий:
Уточнить условия кредитования, узнать о действующих акциях и предложениях можно по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.
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