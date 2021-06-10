Банк «Левобережный» снизил ставку по льготной ипотеке на новостройку

Предложение действует последние 3 недели, до 1 июля.

Банк выдает кредит в рамках госпрограммы. Сумма – от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости, оплатить его можно средствами материнского капитала. Максимальная ставка – 6,5% годовых, но в Банке «Левобережный» можно получить кредит всего под 5,15% годовых. Низкая ставка действует при соблюдении следующих условий:

ваш доход подтверждается выпиской из Пенсионного фонда;

первоначальный взнос – от 50%;

оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, а также страхуется риск утраты права собственности на недвижимость;

объект долевого строительства находится на проектном финансировании АО «Банк ДОМ.РФ».

Уточнить условия кредитования, узнать о действующих акциях и предложениях можно по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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