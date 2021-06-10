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ВТБ и Mail.ru Group объявляют о партнерстве

  • 10/06/2021, 10:45
VTB
ВТБ предоставит услугу рассрочки клиентам платежного сервиса VK Pay, входящего в экосистему VK, которую развивает Mail.ru Group.

К 2025 году среднемесячный оборот покупок клиентов VK Pay в рассрочку ВТБ может достигать 19 млрд рублей.

Клиенты VK Pay могут приобретать в беспроцентную рассрочку онлайн свыше 100 млн товаров и услуг у более 700 партнеров и поставщиков, среди которых — AliExpress, маркетплейс ВКонтакте, «Связной». В рассрочку от ВТБ можно будет совершать покупки в рамках одобренного и возобновляемого лимита, максимальная сумма которого — 300 тысяч рублей.

Меморандум  о партнерстве подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО)  Анатолий Печатников и генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«Открытая платформа VK Pay обладает широкой клиентской базой – ежемесячно свыше 17 млн человек совершают в ней более 60 миллионов транзакций. Подключение к VK Pay позволит ВТБ начать работу с новым для себя розничным продуктом – рассрочкой – и существенно увеличить клиентскую базу. Пилотный запуск мы планируем на осень этого года, а уже в 2022 году хотим расширить число предлагаемых кредитных продуктов. Мы строим работу с нашими партнерами по принципу открытой экосистемы, предлагая им и всем клиентам финансовую экспертизу самого высокого уровня и передовую линейку цифровых продуктов и сервисов ВТБ», — заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер также добавил, что в настоящее время банк ведет переговоры о дополнительном расширении своей партнерской модели и подключении к ней новых игроков рынка.

«ВТБ сконцентрирован на применении своей финансовой экспертизы и готов предлагать крупным игрокам-лидерам индустрий создание «цифрового банка» со встроенными в него сервисами партнера и новым клиентским путем с платежными инструментами от ВТБ. Стратегически такая модель позволит нам к 2025 году увеличить активную клиентскую базу банка более чем на 8 млн клиентов», — добавил Анатолий Печатников.

По словам директора по развитию бизнеса VK Pay Максима Попова, сотрудничество с одним из крупнейших банков России — важный шаг в развитии сервиса.

«Рассрочка — востребованный продукт среди нашей аудитории. Благодаря партнерству с ВТБ мы сможем лучше подбирать индивидуальные предложения для каждого, что сделает шопинг с VK Pay еще выгоднее, — сообщил Максим Попов. — Одна из наших задач — построить широкую и качественную партнерскую сеть магазинов с доступом к ней всей аудитории Mail.ru Group. С нами уже AliExpress, маркетплейс ВКонтакте, «Связной», «Технопарк», HomeShop, GeekBrains, а в ближайшее время присоединятся еще несколько крупных игроков. И все их товары и услуги клиенты сервиса могут покупать онлайн в беспроцентную рассрочку».

Ранее ВТБ анонсировал запуск экосистемы в формате white label, когда партнеры могут использовать лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг под их собственным брендом. Все проекты реализуются на BaaS-платформе (Bank as a service — банк как сервис). Экосистема строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и на текущий момент предусматривает развитие в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика.

Фото: pixabay.com автор: adamr

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Рубрики : Бизнес Банки

Регионы: Россия

Теги : финансы платежные сервисы ВТБ банки Mail.ru Group


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