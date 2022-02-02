Банк «Левобережный» улучшил условия гашения овердрафта для МСБ с периодом пользования 360 дней

Если договор продлен на новый срок (пролонгирован) и клиент погашал его полностью, то период гашения наступит через 360 дней от первой выборки после полного гашения овердрафта. Ранее необходимо было полностью погасить овердрафт в конце срока договора, несмотря на то, что клиент его уже погашал. Таким образом, процесс пользования овердрафтом с периодом пользования 360 дней стал для клиента непрерывным.

Напомним, что компании малого и среднего бизнеса могут получить овердрафт в Банке «Левобережный», чтобы покрыть кассовые разрывы. Лимит рассчитывается индивидуально и составляет до 50% от средних чистых поступлений за последние 6-12 месяцев. Срок соглашения – 12 месяцев с последующей пролонгацией. Ставка – от 12,5% годовых. Залог не требуется.

Всю информацию по овердрафтам клиент может получить в ОНЛАЙН-офисе, в том числе потенциальный расчетный лимит и условия продукта. Также там можно выгрузить акт сверки задолженности за любой период по открытым и закрытым овердрафтам.

Подать заявку на овердрафт вы можете на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в отделениях банка. За выдачу овердрафта или кредита компаниям МСБ начисляется 250 баллов, которые можно обменять на услуги банка. Получить консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).