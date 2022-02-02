Практичное устройство маленькой квартиры

Приобретая квартиру, молодая семья не может предугадать ход развития событий и предвидеть насколько вырастет численность семьи через несколько лет. С течением времени рождаются дети, взрослеют, а количество квадратных метров в типовом жилье остается прежним. Поменять квартиру на более просторную способны далеко не все. Высокая стоимость недвижимости заставляет приспосабливаться к скромным условиям и учиться обустраивать свой быт на малых площадях.

Современные дизайнеры идут в ногу со временем. Решают проблему нехватки места, которую испытывают в каждой второй семье, разрабатывая проекты жилья с практичными идеями расстановки мебели и организации дополнительных мест хранения.

Определяемся с хранением

Аккуратно расставленная мебель, идеальный порядок и свободное пространство только что отремонтированной после покупки квартиры, постепенно захламляется. С годами вещей становится все больше и больше. Появляются велосипеды, самокаты, тренажёры и другие габаритные предметы. Кроме того, в геометрической прогрессии растёт количество вещей в гардеробе.

Разместить все эти вещи без ущерба для свободной площади квартиры вряд ли получится. Идеальным вариантом является кладовая. Маленькая комната, предназначенная для хранение вещей, спрос на которые возникает не часто. Однако, площадь и планировка далеко не каждой квартиры позволяет выделить такой закуток для хранения сезонной одежды и габаритных предметов. В таких случаях под потолком делают небольшую конструкцию — антресоли. Этот способ организации места для хранения известен еще с советских времен. Современные дизайнеры не отказываются от этого приема и применяют его в маленьких квартирах.

Как в случае с кладовой, так и с антресолями, владельцы квартиры не получат много свободного пространства. Уместить вещи придется на нескольких квадратных метрах. Рекомендуется использовать для хранения объемные коробки, подписанные маркером. Благодаря этого открывать каждый ящик не будет необходимости. Надписи позволят быстро найти необходимые вещи в кладовой, не нарушая порядка.

Трансформируемся

Эффективным методом сэкономить полезное пространство в маленьких квартирах является многофункциональная мебель. Особенно популярны кровати. Установка в детской двухуровневой кровати позволит комфортно разместить двух детей на минимальной площади.

В спальне для взрослых большая двуспальная кровать будет не только семейным ложе, но и удобным местом для хранения вещей. Ассортимент товаров предлагает множество моделей с подъемным механизмом, благодаря которому за специальную ручку легко поднимается и фиксируется основание кровати. Вся область под ней предназначена для хранения. Не менее эффективными будут модели с выдвижными ящиками. Двуспальные кровати такого рода позволяют размещать сезонные вещи, обувь, постельное белье и многое другое.

Мебель-трансформер является удачным решением для небольших однокомнатных квартир, когда необходимо быстро из гостиной сделать спальню и наоборот. Кровать-трансформер компактно скрывается в вертикальном положении в нише встроенного шкафа. Такой способ оформления квартиры обеспечивает полноценный сон на комфортной кровати без ущерба для функций гостиной.

Стоит отметить, что встроенный шкаф эффективен не только в таком исполнении. Классическая модель предложит больше пространства для хранения вещей, чем обычные шкафы, и позволят сохранить в комнате порядок. Оформление такого шкафа зеркальными дверями благоприятно скажется на общем впечатлении о комнате. Визуально маленькое помещение станет больше благодаря большой отражающей поверхности.

Маленькая площадь кухонной зоны влечет не мало не удобств для хозяйки. Не всегда скромные габариты кухни позволяют вместить всю необходимую мебель, не создавая эффект нагромождения пространства. В этом случае полезным окажется стол-трансформер, который крепится к стене и раскладывается одним движением руки только в те моменты, когда это необходимо. Во время приготовления пищи стол можно сложить, тогда хозяйка не будет ограничена в движениях и будет чувствовать себя комфортно.

Кухонная зона подразумевает наличие большого количества посуды и другой утвари, разместить которую на маленькой площади крайне сложно. Дизайнеры стремятся решить эту проблему и практикуют устройство дополнительных мест хранения. Самый простой вариант — размещение вдоль свободной стены функциональных полок, на которые поставить банки для хранения круп и и сыпучих продуктов.

В странах, где планировка квартир отличается маленькой площадью — Франция, Гонконг, Финляндия и Швеция, пространство используют экономно. Везде, где есть такая возможность люди стремятся поместить шкаф, полочку или вешалку.

Зонирование

Обустройство однокомнатной квартиры или квартиры-студии, подразумевает выполнение одной комнаты нескольких функций. В связи с этим, широко используется прием зонирования, чтоб разграничить рабочее пространство от места отдыха.

Отделить зону можно с помощью ширмы, шторы, барной стойки и перегородок. Рабочую зону можно обустроить, установив стол в уголке комнаты и отделить большим стеллажом, который будет выполнять роль перегородки и места для хранения книг и других вещей. С помощью утепления балкона можно расширить комнату и создать дополнительное пространство для работы или место для детских игр.

Ничего лишнего

Обилие мелких деталей и мебели в условиях маленькой квартиры будет создавать ощущение нагроможденности и беспорядка. Рекомендуется выполнить интерьер в стиле минимализм. использовать минимальное количество предметов интерьера. Обустройство квартиры должно получиться компактным, но функциональным. Сэкономить пространство помогут раздвижные двери и мебель-трансформер. Необходимо заранее продумать оформление каждой комнаты и заблаговременно позаботиться о местах для хранения вещей. Это позволит избежать в дальнейшем захламления полезного пространства.

Рекомендуется использовать светлые оттенки для создания интерьера. Именно эта цветовая гамма будет играть в пользу увеличения площади. Крупные зеркала также визуально сделают квартиру просторнее. Не стоит забывать об акцентах, иначе интерьер получится скучным и не уютным. Добавить контрастности можно с помощью яркого текстиля, абажуров или подушек на диване.