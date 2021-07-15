Банк «Левобережный» увеличил срок овердрафта для компаний МСБ, пользующихся расчетным счетом более 1 месяца

Компании, относящиеся к субъектам МСБ со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей, могут открыть «Простой овердрафт» со сроком траншей как 30, так и 60 дней.

Овердрафт – это кредитный лимит под обороты по расчетному счету. Он позволяет покрывать кассовые разрывы и своевременно рассчитываться с контрагентами, когда не хватает собственных средств или партнеры задерживают оплату.

Лимит «Простого овердрафта» – до 3 млн рублей, устанавливается индивидуально в зависимости от объема оборотов. При этом ограничений по минимальной сумме лимита нет. Ставка составляет 10% годовых, вместо залога оформляется поручительство собственников компании заемщика. Срок соглашения – 12 месяцев с автоматической пролонгацией договора на неограниченный период. Установленный лимит и всю информацию по овердрафту можно отслеживать в ОНЛАЙН-офисе. Оформление овердрафта происходит без документов в дату подачи заявки. Лимит доступен с момента подписания договора.

Добавим, что клиенты, у которых расчетный счет в Банке «Левобережный» (ПАО) открыт более 6 месяцев, могут оформить другой овердрафт с периодом пользования 30, 60, 90 или 365 дней.

По вопросам кредитования малого и среднего бизнеса обращайтесь к персональному менеджеру, в офисы банка или по телефону 8-800-3333-555.

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