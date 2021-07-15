В Новосибирске снова горел мусорный полигон

По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в ночь на 15 июля на полигоне для размещения (захоронения) отходов «Левобережный» был обнаружен очаг возгорания.

— В кратчайшие сроки для его ликвидации была привлечена спецтехника предприятия: 4 бульдозера, 4 самосвала, погрузчик, 5 поливомоечных машин, а также силы пожарной части МЧС, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. — Благодаря оперативной работе очаг возгорания был ликвидирован. Позже удалось прекратить тление отходов. Специалисты департамента отмечают, что для защиты полигонов «Гусинобродский» и «Левобережный» принимаются все необходимые меры: сотрудники проводят контрольные осмотры территорий, регулярно берутся пробы атмосферного воздуха на превышение загрязняющих веществ, при необходимости производится отсыпка грунтом.

Причины возгорания на полигоне «Левобережный» устанавливаются. Кроме того, проверку о возгорании на полигоне проводит Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура. В ходе проверки в МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» будет проверено исполнение законодательства об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства, уточнили в облпрокуратуре.