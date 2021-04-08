Банк «Левобережный» – в лидерах по выдаче «Сельской ипотеки» в НСО

Благодаря этому, «Левобережный» занял второе место среди банков, выдающих «Сельскую ипотеку» в Новосибирске.

Госпрограмма продолжает набирать популярность. В 2021 году прием заявок на «Сельскую ипотеку» в Банке «Левобережный» стартовал в конце марта. По программе жилье можно приобрести там, где численность населения не превышает 30 тысяч человек. В НСО это все населенные пункты, кроме Новосибирска, Бердска, Искитима и Куйбышева. По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства РФ, новосибирцы чаще всего покупают жилье в Новосибирском, Мошковском, Искитимском и Черепановском районах. Также в Министерстве сообщили, что объем выданных по программе «Сельской ипотеки» кредитов в НСО за первый квартал 2021 года составил порядка 1 млрд рублей.

Помимо Новосибирской области, Банк «Левобережный» выдает «Сельскую ипотеку» в Томской и Кемеровской областях, а также в Красноярском и Алтайском краях. Ставка по кредиту – 3% годовых, сумма – от 300 тысяч до 3 млн рублей, срок – от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос – от 10% стоимости купленного жилья в сельской местности. Приобрести можно как дом, так и квартиру в строящемся или готовом доме.

Оставьте заявку на «Сельскую ипотеку» на сайте, по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.