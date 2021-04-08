Мошенники нашли способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов

Мошенники в России обманывают туристов с помощью Telegram-ботов, об этом сегодня сообщил руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов «РИА Новости».

— В своих схемах мошенники регистрируют фейковые аккаунты и с помощью Telegram-ботов, разработанных преступными группировками, генерируют фишинговые страницы, — объяснил он.

По словам Кравцова, боты в мессенджере Telegram создают по заданным параметрам поддельные страницы онлайн-сервисов с оплатой.

— Множество интернет-пользователей уже стали жертвами подобного мошенничества, средний чек одной кражи составляет 500–1500 рублей. А в случае с покупкой товара ущерб составляет десятки тысяч рублей», — уточнил Яков Кравцов.

Некоторые преступники открывают специальный торговый счет, с его помощью введенные в фишинговую форму данные банковской карты, позволяют мошенникам полностью списать все средства с карты.

Специалисты Group-IB советуют использовать для переписки с пользователями и оплаты услуг только официальными сайтами или приложениями, а также не делать предоплату услуг. По словам Кравцова, злоумышленники часто пытаются вывести потенциальную жертву обмана на сторонние ресурсы или в мессенджеры, где высылают ссылку на фишинговый ресурс.

— Если вы открыли подозрительный сайт, то следует внимательно изучить доменное имя. В большинстве случаев мошенники регистрируют созвучные бренду доменные имена», — сказал эксперт.

В начале марта эксперты по безопасности предупредили россиян о том, что мошенники начали собирать информацию для шантажа из Telegram-ботов. Как объяснил заместитель руководителя департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Антон Долгалев, мошенники могут шантажировать человека с помощью полученных в ботах данных, при этом, даже получив деньги от жертвы, могут продолжать шантажировать этого человека, передают «Известия».