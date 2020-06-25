Банк «Левобережный» в ТОП-50 самых популярных банков в поисковой системе Яндекс

Банк «Левобережный» (ПАО) занял 44 место.

Частота запросов определялась с помощью профильного сервиса системы Яндекс – Wordstat.

По данным источника – сервиса Бробанк.ру, частота запросов в Яндекс зависит от разных параметров, которые стоит оценивать в комплексе. Однако общим параметром для всех участников списка является универсальность: кредитные организации предоставляют широкий комплекс услуг как для физических, так и для юридических лиц.

Напомним, что в мае Банк «Левобережный» также вошел в список самых медийных банков России по данным компании «Медиалогия». Данный рейтинг отражает присутствие банка в информационном поле и зависит от количества упоминаний в СМИ, авторитетности цитирующих ресурсов, соотношения позитивных и негативных сообщений и т.д.

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Фото: пресс-служба банка