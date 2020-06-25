ДомКлик от Сбербанка запустил программу выплат для агентств недвижимости в поддержку малого бизнеса

ДомКлик от Сбербанка запустил программу комиссионных вознаграждений «ДомКлик Плюс» для агентств недвижимости в поддержку малого бизнеса в Сибирском регионе.

Новая программа позволяет партнерам банка получить выплаты за проведение сделок без использования заемных средств в Сбербанке при использовании сервисов ДомКлик. За проведение одной сделки участник программы может получить до 10 тыс. рублей в зависимости от набора услуг, которыми воспользовался его клиент на сделке.

Использование сервисов в рамках программы вознаграждений позволяет безопасно и за один визит в офис Сбербанка провести сделку для клиентов, которые приобретают недвижимость за собственные средства.

В комплекс услуг входят сервис «Электронная регистрация», «Сервис безопасных расчетов», а также услуга «Сделка под ключ», которая включает юридическую проверку квартиры, подготовку договора купли-продажи, электронную регистрацию прав собственности и безопасные расчеты с продавцом.

Программа запущена в пилотном режиме для несетевых агентств недвижимости на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской области — Кузбасс, Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского край, Республики Тыва, Республики Хакасия.

Уже более 100 индивидуальных предпринимателей подали заявки на подключение к партнерской программе «ДомКлик Плюс».

— Сейчас уже практически все операции в Сбербанке можно совершать в удаленном формате, и мы работаем над тем, чтобы дистанционных возможностей становилось еще больше. Новая система вознаграждения не только открывает нашим партнерам-агентствам недвижимости целый ряд удобных онлайн-сервисов, но и делает их использование выгодным, — отметила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.



Подключиться к программе «ДомКлик Плюс» могут агентства недвижимости Сибирского региона, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, на сайте ДомКлик.

Фото предоставлено пресс-службой банка