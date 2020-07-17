Банк «Левобережный» возвращает все проценты по потребительским кредитам

Предложение действует для клиентов, которые до конца акции оформят кредит на любые цели сроком от 3 лет и выполнят 2 простых условия:

Подключат услугу «Ваша гарантия минимальной ставки»;

Ежемесячно будут пользоваться кредитной картой для оплаты товаров и услуг на протяжении всего срока кредитования*

Проценты, уплаченные по кредиту с даты участия в акции, вернутся на счет клиента в течение пяти рабочих дней после полного погашения суммы задолженности по кредиту. **

Предложение на указанных условиях действует до 30.08.2020 г.

С полными условиями и сроком действия акции можно ознакомиться на сайте и в офисах банка.

Подать предварительную заявку на потребительский кредит.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

*Не менее 10 операций в месяц на общую сумму не менее 10 000 рублей.

** Процентная ставка по кредиту устанавливается в зависимости от категории клиента, минимальная ставка действует для клиентов, получающих заработную плату на карту банка. По условиям акции, клиент может вернуть всю сумму уплаченных процентов после полного погашения кредита.

Фото предоставлено пресс-службой банка