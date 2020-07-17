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Будет осторожно, но интересно

Наталья Ярославцева, вернувшаяся к рулю областного минкульта, пообещала городу и региону быстрый перезапуск театрально-художественной жизни.
  • 17/07/2020, 17:19
Автор: Игорь Смольников
Ярославцева
Чтобы подготовиться к старту театрального сезона, репетиционный период нужно начинать уже сейчас, в июле.

Сделано это будет с учетом посткарантинных реалий, но ярко. Как не без иронии отметила Наталья Ярославцева  на пресс-конференции в  ИА «Интерфакс-Сибирь», это для нее не совсем дебют, а, скорее, возвращение. И многие начинания, задуманные в первую бытность министром, будут продолжены и переосмыслены в новых контекстах.

— Афоризму о невозможности дважды войти в одну реку я не верю, — отметила министр. — Не просто можно, а нужно. Потому что потребность в переменах назрела. Не вижу ничего странного, что меня пригласили и в первый, и во второй раз. Да, я не арт-деятель, а специалист из сферы образования. Вся моя послеуниверситетская жизнь — это работа в образовании. Но образование  составная часть культуры, одно без другого невозможно, потому какой-либо натяжки в этом я не вижу. Управленец не обязательно сам должен быть художником, сам обладать арт-навыками. Главный его навык  умение признавать за другими право на творческий поиск. Даже если какое-то арт-явление конкретно тебя раздражает, нужно воспринимать его как путь поиска. Задача управленца — создавать условия для развития творческого потенциала. Первый документ, который мне попался, — аналитическое исследование по удовлетворенности жителей области культурной жизнью. Прежде этот показатель составлял 70-75% и был поводом для гордости. Сейчас же он значительно ниже. И эту понижающую процентовку дал не Новосибирск, а сельские районы. Ибо разрыв между областным центром и глубинкой сейчас значительно вырос. Доступ к культурным благам, к развитию талантов, к современной литературе — в селе с этим сложнее, ибо даже книжные магазины в районах есть не везде.

Векторы действия

По словам Натальи Ярославцевой, ее ближнесрочные усилия будут распределены по двум направлениям: на оперативном развитии культурно-просветительской инфраструктуры в глубинке области и на возвращении областной столицы к полнокровной культурной жизни. Потому что жизнь эта за время карантина получила пусть не критичный, но болезненный тонусный сбой.

— Сельскую культуру можно эффективно развивать только в канве дополнительного художественного образования, причем с мотивационной составляющей — чтобы ребята, получившие художественное образование, хотели бы возвращаться в свои малые города и села, — подчеркнула Наталья Ярославцева. — В принципе, я заметила, что у нас неплохо работает программа «Сельский образ жизни». Основной ее субъект  это клубы и библиотеки. И очень хорошо, что программа эта сейчас комплексная  она воплощается в связке с программами «Культура» и «Демография». Без комплексного инфраструктурного развития  если, например, до нового клуба нет нормальной подъездной дороги — все благие намерения повисают в пустоте.

Как сообщила министр, на национальный проект «Культура» в области аккумулирован 1 млрд 600 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Доля регионального больше 1 млрд 100 млн.

Как отметила Наталья Ярославцева, федеральная доля пригодится для создания системы автоклубов (речь не о сообществах автовладельцев, а о специальных мобильных точках, заменяющих стационарный очаг культуры).

— За три ближайших года их должно стать 20,  сказала министр.  Автоклуб  это мобильно-оперативный формат для дальних районов. Кстати, формат этот уже опробован, в период пандемии он очень пригодился и доказал свою эффективность. Директор кукольного театра эту идею тоже поддержал  традиция русского кукольного театра изначально сопряжена с подвижностью, с образом быстро обустроенной площадки. Кроме того, будут запущены 12 мобильных библиотек. Сейчас 4 из них уже действуют. Комплектоваться они станут книжными новинками — актуальность каталога нам важна. В селе библиотеки посещают примерно 60% жителей — этот показатель выше, чем в областном центре. В рамках нацпроекта и нашей региональной программы развития культуры будут отремонтированы 300 объектов: дома культуры, клубы и библиотеки.

Замри-отомри, встань и иди!

Второе (но вполне равновесное по значимости) направление  перезапуск арт-жизни областного центра.

— Быстро восстанавливается музейно-выставочная жизнь, — подчеркнула Наталья Ярославцева. — С 1 июля открылся художественный музей, а с 8 июля — краеведческий. Выставочный график этих музеев очень насыщенный. Думаю, темп музеи наберут за первые две недели работы. Будет интересная гастрольная выставка из Музея искусств народов Востока, выставки из Перми.

В процессе восстановления пребывает и театральная жизнь.

— Сейчас готовим письмо губернатору по началу репетиционного процесса, — сказала министр. — Чтобы подготовиться к старту театрального сезона, репетиционный период нужно начинать уже сейчас, в июле. Если санитарно-эпидемиологические нормы нам позволят, мы начнем. Да, в особом составе — не более 15 человек на одну репетицию. Разумеется, такие большие коллективы как Симфонический оркестр и Сибирский хор в полном составе на репетиции выходить не смогут. Тем более что хор, в силу специфики этого искусства, для вируса особо уязвим. Но лучше уж порционно, чем никак  репетиционные группы артистов и музыкантов будут отрабатывать все, что необходимо. А на большие совместные репетиции они смогут собираться сразу же после того, как ограничения будут сняты. Сентябрь станет месяцем больших массовых мероприятий. Надеюсь, что погода не подведет. Потому что планы наши связаны именно с открытыми площадками. Губернатор согласовал план с Роспотребнадзором: если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, 4 сентября дадим большой концерт на набережной в честь годовщины окончания Второй мировой войны (3 сентября). Симфонический оркестр тоже подарит новосибирцам свой концерт на открытом воздухе. На следующей неделе в оргкомитете «Победа» он будет детализирован и подписан. График — вплоть до 9 мая 2021. Тогда, например, установят стелу в честь почетного звания Новосибирска — звания «Город трудовой доблести».

По словам министра, эстетика этого монумента начнет прорабатываться уже скоро — масштабно, на конкурсной основе. В конкурсе задействована и художественная молодежь — старшекурсники Архитектурной академии, Института искусств и художественного училища. Это будет именно конкурс профессионалов (студенты  это ведь тоже арт-профи, хотя и будущие). Так что мило-наивные или мило-нелепые замыслы любителей, столь типичные для подобных конкурсов, в этот раз увидеть не удастся  этот слой соискателей в конкурсе вообще решили не задействовать, чтобы не размазывать по календарю процесс художественного поиска. Ведь стелу еще нужно воплотить в материал и интегрировать в городскую среду.

Как подчеркнула Наталья Ярославцева, перезапуск театральной жизни будет выполняться с почтением к актуальным санитарным нормам, но яркости процесса это повредить не должно.

— У театров будет насыщенный и позитивный темп, — резюмировала министр. — Столетие «Красного факела» мы в любом случае отпразднуем, отпразднуем красиво. Подали заявки на премию Волкова. Это очень авторитетная премия. «Старый дом» интересно работает в последние годы. С ними будем продумывать перспективы развития площадки. Да, это не вопрос завтрашнего дня, но за тему мы снова беремся. Будем думать вместе с наукой и архитекторами — как помочь театру в развитии. А вот новое здание для музыкального театра пока не обсуждали. Ибо еще стоит много задач по развитию Академгородка 2.0 и Кольцово. В Кольцово продумывается большой культурный кластер — современный аналог Дома Ученых в Академгородке  с галереей, конгресс-центром, библиотекой. В Карасуке займемся реконструкцией театра «На окраине». Площадка для «Первого театра» — тоже вопрос в процессе решения. Я с первого дня на этой должности темой занимаюсь, и вопрос будет решен. Репетиционный процесс «Первого театра» начнется как у всех. С 1 августа начинается репетиционный процесс, с 1 сентября открываются театры. Впрочем, и онлайновая культурная жизнь, к которой город привык за время пандемии, тоже не замрет. Онлайн-форматы никуда не денутся. Они хорошо себя показали.

Фото Светлана Албаут

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