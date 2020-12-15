Банк «Левобережный» выпустит коллекционную медаль с гербом Краснозёрского района НСО

Данная медаль станет шестой в коллекции «Гербы Сибири» и будет выпущена в 2021 году. На гербе Краснозёрского района изображён летящий над рекой Карасук серебряный лебедь с красным колосом в клюве. Лебедь олицетворяет собой чистоту и верность, а колос – радушие, богатство и доброту местных жителей.

Банк выпускает памятные медали ежегодно. Всего в коллекцию «Гербы Сибири» входит 35 медалей с изображением герба области, края или района присутствия банка. Пять из них выпущено с 2016 по 2020 годы: с гербами Новосибирской области, Колыванского, Барабинского и Сузунского районов НСО, Красноярского края. Право определить, какое изображение будет нанесено на новую медаль в каждом последующем году, предоставляется клиентам банка – юридическим лицам путём голосования в ОНЛАЙН-офисе.

В этом году корпоративные клиенты могли выбрать одну из 30 невыпущенных медалей. В лидеры вышли гербы Краснозёрского и Венгеровского районов НСО, города Бердска, Кемеровской области и Алтайского края (в порядке уменьшения голосов).

Медаль с гербом Краснозёрского района Банк «Левобережный» (ПАО) изготовит ограниченным тиражом, её диаметр составит 37 мм, масса чистого серебра – 1 унция (31,1 гр).

Фото: пресс-служба банка