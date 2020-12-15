Почти две трети жителей Сибири продолжают ходить на работу, если простывают, но не температурят

65% жителей Сибирского федерального округа продолжают ходить на работу как обычно, и не берут больничный, если простывают, но не температурят – таковы результаты опроса соискателей, который провела Служба исследований hh.ru. Это наиболее высокие показатели в России, наряду с Северо-Западным федеральным округом, а в целом по стране доля таких респондентов – 56%.

Еще 3% жителей Сибири берут больничный, но продолжают приходить на работу, 5% – оформляют больничный лист, но трудятся дистанционно, 15% – остаются дома и работают удаленно без официального больничного. 2% больничный не берут, но при этом остаются дома и не работают. И лишь 10% жителей СФО при простуде обычно оформляют больничный, остаются дома и не работают.

В Сибирском федеральном округе по-разному решают вопрос с изоляцией заболевших сотрудников: 31% опрошенных отметили, что их работодатель всегда отправляет простывших домой (чаще других этот вариант выбирали представители высшего менеджмента, а также медики и фармацевты). 41% заявили, что их отправляют домой, только если они не могут выполнять свои обязанности. Остальные 29% говорят, что руководители никогда не предлагают заболевшим сотрудникам покинуть офис.

Среди тех респондентов, в чьих компаниях принято отправлять простуженных домой, 47% отмечают, что заболевших не заставляют работать дистанционно и никто этого не делает. 36% говорят, что сотрудники могут добровольно работать из дома, если болеют. Остальные сообщили, что их начальство требует от заболевших выполнять свои обязанности удаленно.

При этом 41% респондентов сообщают, что их работодатель обычно не требует от сотрудников оформлять больничный в случае простуды. Еще 40% говорят, что в их компании больничный необходим только если простуда серьезная, 19% – что это обязательно в любом случае. Больше всего сотрудников, чьи работодатели не настаивают на оформлении и больничного, трудятся в сфере «Маркетинг, реклама, PR».

На вопрос о том, приходят ли их коллеги на работу простуженными, большинство жителей Сибири ответили положительно: 26% отмечают, что это происходит регулярно, 38% – что такое случается время от времени, 25% говорят, что это бывает, но редко. Только 7% рассказали, что их коллеги никогда не приходят на работу с простудными заболеваниями.

Фото: pixabay.com, автор- nastya_gepp