Банк «Левобережный» запустил специальное предложение по кредитованию малого и среднего бизнеса

Снижение процентной ставки может составлять до 0,5 п.п. при открытии счетов не только на заемщика, но и на связанные компании и закреплении в договоре условия по поддержанию оборотов на каждую компанию группы. Минимальная ставка по кредиту для предпринимателей – 7,5% годовых. При этом за открытие расчетных счетов и их обслуживание в течение трех месяцев платить не нужно (льгота на стоимость выбранного пакета – 100%). Это отличная возможность пополнить оборотный капитал, рефинансировать ссудную задолженность другого банка или закрыть неотложные нужды вашего бизнеса. Решение по кредиту принимается в течение двух рабочих дней.

Добавим, что Банк «Левобережный» (ПАО) предоставляет МСБ отсрочку платежей по основному долгу до 12 месяцев при кредитовании более чем на 3 года и снижает ставку на 0,5 п.п. по кредитам с диверсифицированным залогом (если недвижимость занимает не менее 30% в структуре сделки).

Напоминаем также, что банк расширил категорию заемщиков. Кредитами и овердрафтами, ранее доступными только представителям МСБ с годовой выручкой до 480 млн рублей, с сентября могут воспользоваться юридические лица и ИП с выручкой до 2 млрд рублей в год.

Подробности уточняйте в офисах банка, обслуживающих юридических лиц, или по телефону: 8-800-3333-555. Подать заявку на кредит можно на сайте банка.

Фото: пресс-служба банка