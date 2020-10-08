Новосибирским кафе грозят штрафы за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции

По 8 октября министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с УМВД России по г. Новосибирску и регионального управления Роспотребнадзора проведены контрольные мероприятия в предприятиях торговли по соблюдению правил поведениям при введении режима повышенной готовности, который был продлен на территории региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В первую очередь на контроле ситуация в сфере организации питания и торговли. Так проверки выявили нарушения масочного режима сотрудниками кафе одного из торговых центров Калининского района, нарушение размещения столов с соблюдением дистанцирования не менее 1,5 м выявлено в кафе Центрального района города Новосибирска. Во всех случаях должностными лицами минпромторга возбуждены административные производства по ст. 20.6.1 КоАП РФ. По итогам мониторингов сотрудниками министерства проведено 16 разъяснительных бесед. Всего с 15.04.2020 по 28.09.2020 министерством проверено 1806 субъектов торговли (вне зависимости от их сферы деятельности). 1086 арендаторов в 94 торговых центрах на территории города Новосибирска и Новосибирской области, — пояснил начальник отдела регионального государственного контроля министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Евгений Бондаренко.

Отмечается, что по итогам контрольных мероприятий вынесено 88 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, 73 протоколов об административных правонарушениях передано на рассмотрение в суд. Из них по 25 протоколам вынесено решение о назначении административного наказания в виде предупреждения, по 26 протоколам назначены штрафы на общую сумму свыше 1,5 млн рублей.

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