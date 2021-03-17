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Банк «Открытие»: 35% сибиряков при нехватке средств готовы взять банковский кредит

  • 17/03/2021, 14:20
При нехватке средств на крупную покупку жители Сибири скорее возьмут банковский кредит, чем обратятся за помощью к друзьям, знакомым или будут пытаться накопить.

Процент выбирающих для крупной покупки именно банковский кредит среди жителей СФО – самый высокий по стране. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Большинство жителей Сибири ожидают в 2021 году дальнейшего роста цен на основные товары, услуги и недвижимость, предпочитают копить на крупные покупки и не ожидают в ближайшее время роста ставок по кредитам. При этом 67% сибиряков не готовы платить по кредиту более 15 тысяч рублей в месяц.

44% опрошенных считают, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки (квартиру, машину, отдых, ремонт). 31% полагают, что выгоднее взять кредит на крупные покупки прямо сейчас из-за выгодных процентных ставок (19%) и пока все не подорожало еще сильнее (8%). По мнению четверти респондентов-сибиряков сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

Более половины опрошенных (53%) ожидают в 2021 году роста цен на основные товары, услуги и недвижимость более чем на 5%. Четверть жителей округа рассчитывает, что рост цен будет колебаться в пределах 4-5%, еще четверть ожидает стабильности или даже снижения.

56-57% опрошенных ждут заметного роста цен (от 5% и более) на жилую и загородную недвижимость, 61% — на медицинские услуги и лекарства, 56% — на новые и подержанные автомобили, по 55% — на туристические путевки и бытовую технику, 53% — на стройматериалы. Цены на мебель, нежилую недвижимость, услуги обучения, по мнению опрошенных сибиряков, будут более стабильными.

Всего 40% сибиряков (самый низкий процент по стране) полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения. 34% ожидают в 2021 году повышения ставок по розничным кредитам. По мнению 27% кредиты в 2021 году продолжат дешеветь.

Собираются брать ипотечный кредит в 2021 году 17% жителей СФО, автокредит — 13%, потребительский кредит — 24% (один из самых высоких показателей в стане). При этом ипотеку или/и автокредит недавно взяли 6% опрошенных, потребительский кредит — 9%.

38% опрошенных сибиряков считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 37% готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей каждый месяц, 18% — от 15 до 25 тысяч рублей. Только 5% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.

Опрос проводился 2-8 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.

Банк «Открытие» (ПАО) входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Фото предоставлено пресс-службой  банка «Открытие»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы новости бизнеса кредиты банки Банк Открытие


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