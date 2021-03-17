Преступная группа из Новосибирска вывела за рубеж не менее 95 млн рублей

Следственные органы Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту совершения валютных махинаций в отношении шести предполагаемых членов организованной преступной группы, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Их действия квалифицированы по пп. «а, б» ч.3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год участники организованной преступной группы совершали незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц и предоставляли в один из банков города Новосибирска документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода.

— За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны, — говорится в сообщении.

В настоящее время фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении и избрана мера пресечения.