Банк «Открытие» аккредитовал три жилых комплекса в Новосибирске

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал строящиеся жилые комплексы «Чистая слобода», «Космический» и «Европейский берег» в Новосибирске. Покупателям квартир в этих комплексах банк «Открытие» предлагает новые выгодные условия по ипотеке, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Дом на Титова,62 находится в центре ЖК «Чистая слобода», возводится строительной компанией КПД-Газстрой. Панельный 9-этажный дом эконом-класса состоит из 6 секций и включает в себя квартиры с чистовой отделкой или отделкой «под ключ» площадью от 18 до 80 кв. м. (от компактных студий до просторных 3-комнатных квартир). Во всех квартирах сделано витражное остекление балконов. Во дворе – освещаемые детские и спортивные площадки, места отдыха для взрослых.

Вблизи дома расположены детские сады и школа, недалеко находится дворец культуры «Сибтекстильмаш», центр спортивной подготовки «Заря», сквер «Троицкий». В шаговой доступности продуктовые магазины и аптеки.

ЖК «Космический» компании «СтройРегионСервис» находится в ближнем пригороде Новосибирска – городе Бердске — на ул.Первомайская, 129. Строящийся жилой дом №8 представляет собой кирпичный 4-подъездный 17-этажный дом с просторными квартирами площадью от 41 кв.м. Через дорогу от микрорайона «Космический» расположены детские сады и школы. В шаговой доступности — дворец культуры «Родина», торговый и медицинский центры, аптеки, кафе, банкоматы, продуктовые магазины.

На придомовой территории будет создана детская и спортивная площадки. ЖК находится в районе с хорошей транспортной доступностью.

ЖК «Европейский берег» возводится строительной компанией «Брусника Сибакадемстрой» в Октябрьском районе Новосибирска, вблизи правобережной набережной Оби. Монолитно-кирпичный 6-секционный дом переменной этажности (6-8 этажей) класса «комфорт» строится на ул.Владимира Заровного, 26 и состоит из 1-, 2-, 3-комнатных квартир площадью от 30 до 113 кв.м. с чистовой отделкой. Проектом предусмотрена поземная парковка на 81 машиноместо. Вблизи комплекса расположены школы и детский сад, городская поликлиника, стоматология, продуктовые магазины, гипермаркет «Лента», фитнес-центр, кафе. Огороженная придомовая территория находится под видеонаблюдением. Дворы выполнены в концепции тихого сада с ландшафтным дизайном. Во дворах домов установлены детские площадки и места для отдыха для взрослых.

C 16 июня банк «Открытие» снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% на покупку жилья непосредственно у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащим по ставке 7,6% годовых. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита – 6 млн рублей для регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

Также банк с 25 июня снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы «Новостройка» приобрести жилье теперь можно по ставке от 7,3% (при первоначальном взносе от 40%).

Кроме того, в «Открытии» продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Для жителей регионов максимальная сумма кредита составляет 6 млн. рублей. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20%, в том числе, с учетом материнского капитала.

Фото: пресс-служба банка