Средняя зарплата в рознице Новосибирской области равна 30 тысяч рублей

За первое полугодие 2020 года компании из розничной торговли разместили на hh.ru в Новосибирской области больше шести тысяч вакансий. Отрасль остается одной из самых массовых. К таким выводам пришли аналитики hh.ru Сибирь.

Отмечается, что шансы построить карьеру в ритейле есть не только у представителей сферы продаж, хотя большая часть вакансий ориентирована именно на работников этой профобласти (60% от общего количества предложений о работе в ритейле, размещенных в Новосибирской области за полугодие). Большим спросом у торговых компаний региона также пользовались специалисты из сфер транспорта и логистики, производства, бухгалтерии, а также административный и рабочий персонал.

Что касается зарплат, что среднее предложение в отрасли розничной торговли в Новосибирской области составляет 30 000 рублей.

— Однако этот показатель может значительно меняться в зависимости от сегмента компании (продуктовый ритейл, fashion и т.п.), позиции работника (начальный, специалист, ведущий специалист, руководитель и т.п.) и сферы деятельности (продажи, производство, маркетинг и т.п.), — констатируют эксперты.

Фото: pixabay.com, автор- borevina