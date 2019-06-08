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Банк «Открытие» и фирма «1С» создадут совместную торговую платформу для малого и среднего бизнеса

  • 08/06/2019, 11:01
На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

ПАО Банк «ФК Открытие»В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ – совместная разработка интегрированных продуктов и сервисов для бизнеса. Банк «Открытие» выступит партнером компании «1С» в рамках создания совместной электронной торговой В2В-площадки, позволяющей малому и среднему бизнесу продавать и закупать товары и услуги с использованием юридических и финансовых инструментов, гарантирующих безопасность сделок.

Уже в июне пройдет закрытое бета-тестирование новой платформы. Доступ на платформу будет возможен по инвайтам. Опыт покупателя на B2B-платформе будет похож на опыт работы в обычном B2C интернет-магазине. Заказ можно будет оплатить онлайн через интернет-банк для предпринимателей банка «Открытие». Платформа будет доступна для всех субъектов МСБ. Клиенты 1С и банка «Открытие» автоматически получат доступ к платформе.

— У 1С уникально большая доля использования российскими предприятиями и широкая партнерская сеть.  «Открытие» стало первым банком, реализовавшим возможность эффективного взаимодействия между предприятиями за счет  глубокой интеграции с продуктами фирмы 1С, — заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. — Запуск торговой платформы для МСБ – первый и, бесспорно, очень важный шаг в развитии нашего сотрудничества. И мы намерены продолжить совместную работу над созданием высокотехнологичных финансовых решений для бизнеса.

— Совместная B2B торговая платформа –  результат интеграции нашего активно развивающегося сервиса 1С:Бизнес-Сеть и Бизнес-платформы банка «Открытие». Предприниматели в результате смогут предлагать свои товары и услуги напрямую из программ «1С», в которых они ежедневно ведут операционную деятельность и учет»,  — прокомментировал директор «1С» Борис Нуралиев.

Фото: пресс-служба банка

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