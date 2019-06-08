Летом на «Балтике» запустят современный комплекс водоочистки

В рамках круглого стола по координации органов власти и бизнеса «Экология и устойчивое развитие: ответственность каждого» эксперты «Балтики» поделились опытом по улучшению экологической ситуации в регионе. Менеджер по экологии и рециклингу новосибирского завода «Балтики» Светлана Исаева подробно рассказала представителям властных структур и крупных экологически ответственных компаний региона о программе устойчивого развития компании, которая является частью Carlsberg Group, «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего».

В рамках этой программы на заводе компании в Новосибирске завершается строительство современного комплекса очистных сооружений для сточных вод. Запуск этого значимого экологического объекта запланирован на лето. Это будет современный комплекс с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных вод. В частности, анаэробный метод очистки, включенный в проект, отвечает самым высоким международным требованиям в сфере экологии. Биогаз, который образуется на этом этапе, компания планирует использовать как альтернативный источник энергии на котельной завода, что сократит потребление природного газа. Сбор и использование биогаза, получаемого в процессе обработки промышленных стоков предприятия, позволит удовлетворять до 15% нужд производственной площадки в природном газе, сообщает пресс-служба компании.

Ещё одной из стратегических целей программы устойчивого развития на «Балтике» является цель НОЛЬ углеродного следа от работы заводов к 2030 году. На долю логистики приходится 15% углеродного следа, поэтому «Балтика» постоянно ищет более эффективные способы транспортировки продукции. В результате реализации целого ряда проектов в 2018 году компании удалось снизить потребление бензина легковыми автомобилями на 299 000 л, дизельного топлива грузовым транспортом на 113 500 л по сравнению с 2017 годом. Объем пропаново-бутановой смеси, потребляемой погрузочной техникой, сократился на 19 600 кг.

— Мы ведём активную работу по ликвидации выбросов на своих производствах, и близки к достижению эффективности мирового уровня. «Балтика» ведёт непрерывную модернизацию существующих производственных процессов, регулярно внедряет лучшие новые практики и исследует инновационные способы работы, — говорит старший директор по логистике региона Восточная Европа Сергей Сучков. — Недостаточно устранить выбросы пивоваренного завода — нам также необходимо решить проблему выбросов по всей цепочке создания стоимости для снижения общего углеродного следа нашей продукции. Этот вопрос является важной частью нашей работы с партнерами и поставщиками. Мы призываем все компании проявлять аналогичную активность в вопросе сокращения выбросов.

Кроме того, компания продолжает реализацию пятилетней «дорожной карты» по сокращению углеродных выбросов и улучшению энергоэффективности на своих заводах. В 2018 году потребление электроэнергии сократилось на 3,8%, тепловой энергии — на 2% по отношению к 2017 году. Объем замещения природного газа биогазом увеличился на 0,5%. Указанные достижения стали возможны благодаря постоянному поиску лучших практик, внедрению инновационных, в том числе цифровых, технологий и вовлеченности всех служб производства в вопросы снижения энергопотребления.

Менеджер по рециклингу филиала «Балтика-Новосибирск» Павел Арбатский также отметил, что считает необходимым любыми способами пробуждать у граждан экологическую ответственность и популяризировать принципы и правила раздельного сбора отходов упаковки.

— На нашем заводе мы не случайно открыли выставку вторсырья. На примерах представ-ленных здесь экспонатов наши сотрудники и гости завода могут своими глазами увидеть, почему важно и нужно сортировать мусор на работе и дома. Например, отходы ПЭТ-упаковки имеют высокий потенциал для переработки и являются полезным сырьем для из-готовления различных материалов. Именно поэтому в производственных цехах и офисных помещениях завода «Балтика-Новосибирск» установлены контейнеры для сортировки мусора. 90% отходов мы реализуем как вторичное сырьё, и лишь 10% вывозим на специализированный полигон, — пояснял Арбатский.

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), учрежденный ООН в 1972 году, призван побудить как можно больше людей предпринимать действия, которые помогут снизить нагрузку на природные системы жизнеобеспечения планеты. В этом году темой праздника стала борьба с загрязнением воздуха — ООН призывает правительства, промышленность и граждан объединиться для изучения возможностей возобновляемой энергетики и «зеленых» технологий по уменьшению вредных выбросов и улучшению качества воздуха в городах и регионах мира.

Фото: пресс-служба компании