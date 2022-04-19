Рекламодателям

Банк «Открытие»: из иностранных брендов сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Adidas и Apple

  • 19/04/2022, 16:03
Мебель, спортивная одежда, модные гаджеты и предметы личной гигиены ушедших из России известных иностранных брендов - наиболее важная для населения в повседневной жизни продукция.

Новости компанийПри этом 85% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии готовы пользоваться российскими аналогами ушедших с рынка международных брендов и компаний. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).

Среди иностранных брендов, уход которых для них наиболее критичен (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), жители сибирских регионов чаще всего называли IKEA (30%), ASUS (21%), Adidas (18%), Disney и Procter&Gamble (по 17%), Nestle (15%), Danone и LOreal (по 12%). От 9% до 12% опрошенных выразили беспокойство за ограничения в работе с Россией AppleH&MLegoMondelez International (Alpen GoldMilkaOreo), Sony. Лишь 6% заявили, что для них не критичен уход из России любой иностранной компании – это самый низкий показатель по стране.

При этом 66% жителей Сибири, Забайкалья и дальнего Востока в целом положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний. По мнению 33% из них, Россия легко сумеет заместить товары и сервисы этих брендов своими. Еще 33% заявили, что не пользовались их услугами.

17% отнеслись к уходу международных компаний из России отрицательно, считая это неоправданным политическим решением. Еще столько же опрошенных объяснили свое отрицательное отношение тем, что им будет не хватать товаров и сервисов ушедших компаний.

73% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии поддерживают национализацию предприятий и магазинов, покинувших Россию иностранных компаний, но по принципиально разным причинам. 48% полагают, что такая мера позволит сохранить рабочие места. По мнению четверти респондентов, национализация должна стать наказанием за отказ работать в России. 17% против национализации, чтобы дать возможность ушедшим иностранным компаниям вернуться в Россию. Еще 11% считают национализацию нарушением закона.

73% опрошенных (самая высокая доля по стране) готовы пользоваться российскими аналогами известных международных брендов в случае, если удовлетворятся качеством их продукции. Ещё 12% готовы делать это в качестве меры личной поддержки отечественного бизнеса.

6% не намерены пользоваться российскими заменителями иностранных брендов потому, что у этой продукции будет более низкое качество. Ещё 4% не будут этого делать, потому что считают такую продукцию незаконной. Столько же опрошенных считают, что российские аналоги международных компаний просто не зарегистрируют.

По мнению директора по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции») Виталия Исакова, уход с российского рынка международных компаний может придать импульс развитию отечественного бизнеса: «Если импортозаместить iPhone или BMW в обозримом будущем вряд ли удастся, то в ресторанной сфере, производстве продуктов питания, бытовой химии, мебели, одежды у российских предпринимателей есть все возможности и компетенции для развития успешных локальных брендов. Мы уверены, что в текущий момент экономических потрясений будут созданы многие успешные бизнесы, которые принесут огромную ценность для потребителей и отличные результаты для инвесторов».

*Опрос проводился 12-18 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Банк «Открытие» (ПАО) входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Фото предоставлено пресс-службой банка

575

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции опрос банки Банк Открытие


Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Авиационный завод имени Чкалова планирует массовый набор сотрудников

19/04/2022, 19:27

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

19/04/2022, 18:45

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

19/04/2022, 18:39

Прокуратура проверит ситуацию с выплатой зарплаты водителям мусоровозов в Новосибирске

19/04/2022, 18:00
Популярное

Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

19/04/2022, 14:49

Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

18/04/2022, 15:28

В России на 25% сократят производство упаковочного картона

18/04/2022, 14:33

Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

18/04/2022, 12:53

Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

18/04/2022, 10:23

Инсулиновый индекс: почему он так важен в здоровом питании?

18/04/2022, 10:05

Я сам хозяин своего желудка: как сказать «нет!» перееданию

17/04/2022, 10:46
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Новости компаний

Подключите эквайринг в Банке «Левобережный» по ставке 0,9%

19/04/2022, 18:02

ВТБ улучшил условия по автокредитам

19/04/2022, 15:57

Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса

19/04/2022, 11:39

Новосибирские школьники переходят в «Лицей»

19/04/2022, 11:05

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Финансы

новости Новосибирска

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Политика

новости Новосибирска

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Недвижимость

новости бизнеса

Задачи маркетинга недвижимости: точнее, острее, ярче

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Владелец кинотеатра «Металлист» разрабатывает идеи по эксплуатации объекта

На крыше памятника конструктивизма на Красном проспекте хотят сделать террасу

Дом Янки Дягилевой признают объектом культурного наследия в этом году

Технологии

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Транспорт

новости Новосибирска

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

В регионе на минувшей неделе побит рекорд суточной погрузки — почти 95 тыс тонн

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Медицина

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Для детского отдыха в Новосибирске расширили программу кешбэка

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Экология-Новосибирск» опровергла информацию о проблемах с выплатой зарплаты у перевозчика

Новосибирск рискует не успеть освоить средства, выделенные на ямочный ремонт

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска