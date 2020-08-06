Банк «Открытие» в Новосибирске нарастил розничный кредитный портфель на один млрд рублей

По сравнению с началом 2020 года кредитный портфель по рознице вырос на один млрд рублей.

За первое полугодие нынешнего года ПАО Банк «ФК Открытие» выдал 3,2 млрд рублей по программам розничного кредитования – ипотеке и кредитам наличными. Объем выдач в рамках ипотечных программ по сравнению с первым полугодием 2019 года увеличился на 20% — до 1,3 млрд рублей. Существенным фактором роста спроса на ипотеку стал запуск льготных государственных программ, а также снижение процентных ставок по кредитам.

Более трех тысяч кредитов на общую сумму 1,9 млрд рублей было выдано жителям региона в рамках потребительского кредитования на различные цели (оплату обучения, ремонт квартиры или дачи, приобретение мебели и бытовой техники). Спросом пользовались и кредитные карты банка – за первые шесть месяцев 2020 года банк выдал их на 11% больше, чем годом ранее, – 2 339 штук.

Портфель привлеченных средств банка «Открытие» в Новосибирской области на 1 июля 2020 года составил 32,7 млрд рублей. Растущим спросом сегодня пользуются накопительные и инвестиционные счета.

В рамках программы реконструкции офисов 3 августа в Новосибирске был открыт первый офис банка «Открытие» нового формата на ул.Ленина,18. Офис с более чем 20-летней историей приобрел новое, современное лицо. Универсальный офис «Железнодорожный» оснащен в соответствии с последними техническими и дизайнерскими требованиями. Такой формат является наиболее комфортным для клиентов за счет использования инновационных подходов в оснащении: инфосистемы, позволяющей клиентам решать многие финансовые вопросы самостоятельно, системы управления очередью, зоны обучения клиентов работе в мобильном банке.

— В сложный период пандемии банк «Открытие» в Новосибирской области ни на день не прекращал свою работу. Сначала работали только дежурные офисы, затем они поэтапно открывались сначала по сокращенному графику, а позже и в полном формате при соблюдении комплекса мер по дезинфекции и предотвращению заболеваемости коронавирусом. В этот период банк уделял повышенное внимание развитию дистанционных каналов – их функционал существенно расширился, и у клиентов появилось еще больше возможностей для самостоятельного совершения банковских операций – через интернет- и мобильный банк. И, как показывают наши результаты первого полугодия, клиенты банка по достоинству оценивают оперативность, современность и многофункциональность дистанционных каналов банка «Открытие» и расширяют перечень используемых сервисов, — отмечает Ирина Демчук, старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие».

Фото: пресс-служба банка