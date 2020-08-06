ФИЦ ИВТ разработает метамодель распространения коронавирусной инфекции

Проект аналитической системы для поддержки управленческих решений органов власти на базе мультиагентной платформы BioUML был разработан в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по COVID-19 при Сибирском отделении РАН и получил грантовую поддержку со стороны Российского фонда фундаментальных исследований, сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ).

Проект получил название «Разработка мультимасштабной иммуно-эпидемиологической математической модели COVID-19 с учетом воздействия на экономику региона и сценариев действия органов власти». Эта модель будет построена в рамках исследования фундаментальных проблем возникновения и распространения коронавирусных эпидемий. В основе разработки – методы системного анализа и математического моделирования в прогнозировании распространения вирусных эпидемий, оценке последствий и минимизации причиненного ими ущерба с учетом экономико-демографических и социально-психологических характеристик, специфичных для отдельного региона или большого муниципалитета.

— В рамках проекта будет разработана специализированная предиктивная система построения и анализа мультимасштабных иммуноэпидемиологических моделей инфекционных заболеваний, — пояснил первый заместитель директора ФИЦ ИВТ кандидат физико-математических наук Андрей Юрченко. — Основой для нее станет отечественная платформа BioUML, развиваемая Центром совместно с нашим партнером – компанией «Биософт» и предназначенная изначально для моделирования широкого круга биологических систем и анализа биомедицинских данных. По ряду параметров платформа BioUML является лучшей в мире и единственной на настоящий момент, на 100% соответствующей стандарту SBML (Systems Biology Markup Language).

По словам ученого, в состав разрабатываемой платформы будет входить библиотека подмоделей, используя которую, пользователь сможет собирать как из конструктора сложные мультимасштабные модели путем комбинирования подмоделей различных уровней (модель распространения, модель иммунного ответа, модель действий органов власти и т.д.), как в рамках готовых шаблонов, так и настраивая при необходимости значения параметров для конкретного инфекционного заболевания или региона.

Размер гранта составляет 6 миллионов рублей, срок его исполнения – 2 года.

Фото предоставлено пресс-службой ФИЦ ИВТ