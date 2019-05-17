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Банк «Открытие» в Новосибирске предлагает промо ставку 9,7% по ипотеке

  • 17/05/2019, 12:21
Промо ставка действует для программ «Квартира и «Новостройка».

ПАО Банк «ФК Открытие»ПАО Банк «ФК Открытие» запустил промо ставку 9,7% на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости. Промо ставка действует для программ «Квартира и «Новостройка».

Условия промо ставки действуют при подаче заявки онлайн на сайте банка «Открытие», сумме кредита от 4 млн рублей и при условии выхода на сделку в течение месяца после одобрения. Срок кредита до 30 лет, первоначальный взнос от 20%.

С более подробной информацией об условиях промо ставки можно ознакомиться здесь.

— Когда банк снижает ставку, он запускает целый ряд важных для рынка процессов – рост спроса на ипотечный кредит и объекты жилой недвижимости, а также способствует оживлению строительного рынка в регионе. Делая ипотеку более доступной, банк «Открытие» тем самым помогает многим потенциальным заемщикам принять решение об ипотечном кредите и обзавестись собственной квартирой или существенно улучшить свои жилищные условия, — отмечает старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Ирина Демчук.

Фото: пресс-служба банка

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