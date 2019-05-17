В Новосибирске впервые прошла церемония вручения премии Siberian E-com Awards

В Новосибирске впервые состоялась премия Siberian E-com Awards. Федеральные и региональные e-com-эксперты и представители интернет-магазинов собрались в ресторане «Урицкий», чтобы отметить профессионалов в 10 номинациях. Премия проводилась в рамках 5-й Сибирской конференции по интернет-торговле ESIB2019, организаторами которой выступают eCommerce клуб «Сибирь» и группа компаний «Обувь России».

— Мы уже в пятый раз проводим региональную конференцию по интернет-торговле, собираться каждый год после майских праздников и обсуждать тренды рынка стало доброй традицией. Мы постоянно стремимся предложить участникам что-то новое. Поскольку этот год для нас юбилейный, мы решили организовать премию, которая, мы надеемся, также станет новой традицией, — прокомментировала Наталья Паули, PR-директор группы компаний «Обувь России». — Региональное e-commerce сообщество динамично развивается, у нас много интересных проектов в этой сфере. Поэтому мы посчитали важным отметить тех, кто вносит значительный вклад в становление сибирского рынка интернет-торговли. Мы выделили 10 номинаций по основным направлениям работы интернет-магазинов и путем голосования экспертного сообщества определили победителей, опираясь на такие критерии, как профессионализм, степень влияния на рынок и нестандартный подход к решению задачи, — отметила Ирина Поддубная, основатель eCommerce клуба Сибирь.

Победителями премии стали:

Номинация «Лучший интернет-магазин»: e2e4 — интернет-магазин компьютерной

и цифровой техники, уже более 15 лет работает на высококонкурентном рынке.

Номинация «Ecom-эксперт / Лучший ecom-руководитель»: Роман Ануфриев, директор интернет-магазина «АльбоНумисматико».

Номинация «Клиентский сервис»: сибирская сеть кофеен «Академия кофе», сформировала новую культуру потребления популярного напитка.

Номинация «Лучший сайт»: строительная компания «ВИРА-Строй», использует нестандартные подходы на достаточно консервативном рынке.

Номинация «Инновации»: iVoice.tech, разрабатывает и внедряет новые технологии в сфере взаимодействия с клиентами.

Номинация «Маркетинговая кампания»: 2Gis за реализацию проекта «Карты «Игры престолов».

Номинация «Программа лояльности»: сеть «Бахетле» за проект «Карта привилегий».

Номинация «Коммуникации с клиентами»: интернет-магазин Vsemaiki.ru за проекты в блогосфере.

Номинация «Логистика и доставка»: СДЭК за инновации, новые подходы и высокотехнологичный сервис в доставке.

Номинация «За развитие региона»: Яндекс.Маркет за проведение и поддержку регулярных встреч регионального e-commerce сообщества.

— Создавая наш магазин, мы всегда стремились к тому, чтобы сделать как можно лучше для клиентов: удобнее, надёжнее, дешевле. И мы видим, что клиенты это ценят. Видим в их отзывах и в том, что они приходят к нам за покупками снова и снова. Мы стремимся просто хорошо работать и не гоняемся за наградами. Это первая наша премия за все 15 лет работы, поэтому нам очень приятно, что премия сама нашла нас. Эта награда означает подлинное признание сообщества, что очень ценно. Спасибо организаторам за их вклад в развитие рынка электронной коммерции в Сибири, — поделился впечатлениями основатель и генеральный директор интернет-магазина e2e4 Кирилл Красильников — Главное чувство сейчас — благодарность. Спасибо команде: 3000 человек в разных странах делают бренд, доставку и сервис лучше. Без них такого результата бы не было. Спасибо организаторам за то, что помогают развивать бизнес в регионе, показывают достойных конкурентов и зоны роста. Признание профессионального сообщества — показатель того, что мы на верном пути. Обещаем не останавливаться: будем делать больше, лучше и удобнее для людей. Вдвойне приятно то, что СДЭК отметили в Сибири: здесь же в 2000 году и открылась компания, которая сейчас носит статус международной, — прокомментировал Леонид Гольдорт, генеральный директор СДЭК.

Премия Siberian E-com Awards — региональный проект, инициаторами которого выступили eCommerce клуб «Сибирь» и ГК «Обувь России». Присуждается за выдающиеся достижения и значительный вклад в региональное развитие розничной электронной торговли интернет-магазинам, многоканальным ритейлерам и производителям, сервисным компаниям, профессионалам e-commerce, а также проектам и персонам, оказавшим значительное влияние на отрасль в Сибирском регионе.

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Обувь России»