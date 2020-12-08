Банк России надеется повысить интерес к страхованию жизни госгарантиями

Согласно документу, опубликованному на сайте ЦБ, система госгарантий страхования жизни будет основана на тех же принципах, что и система страхования вкладов. В случае банкротства страховщика его клиенты-физлица по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн руб. получат деньги из государственного гарантийного фонда. В случае смерти застрахованного лица родственники смогут получить до 10 млн руб. Инвестиционный доход, если он предусмотрен договором страхования жизни, не гарантируется. Гарантийный фонд будет формироваться из взносов страховщиков.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддержал инициативу Банка России, сообщили в пресс-службе союза. Отмечается, что это позволит привлечь дополнительных клиентов на рынок страхования жизни из числа людей, которые привыкли больше доверять государственным гарантиям, нежели рыночным оценкам надежности компаний. По оценкам союза, размер фонда должен составлять не менее 60 млрд рублей и должен формироваться постепенно.

— Мы видим, что рынок страхования жизни устойчив и все его участники демонстрируют хорошие финансовые показатели. Однако дополнительные гарантии со стороны государства — это всегда очень хороший маркетинговый эффект даже для надежного бизнеса и, как следствие, возможность привлечь дополнительных клиентов, — пояснил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

По его словам, страховщики жизни имеют в настоящее время более 17 миллионов действующих договоров, в том числе более 3 миллионов договоров накопительного страхования жизни.

— То есть ощутимая часть наших граждан так или иначе взаимодействуют или сталкиваются со страхованием жизни, формируя тем самым клиентский опыт, транслируя его на свою семью, коллег и друзей. Безусловно, надежность этого финансового института очень важна, а в большинстве стран высшем знаком надежности является наличие госгарантий, — сказал Виктор Дубровин.

Он отметил, что, по оценкам союза, создание гарантийного фонда, если он будет создаваться постепенно, не потребует от страховщиков избыточных вложений.

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