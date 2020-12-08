Все школьники Новосибирской области возвращаются к очному обучению

С 11 декабря ученики всех классов Новосибирской области продолжат учебу в очном режиме – такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе заседания сопредседатель Совета руководителей общеобразовательных организаций Новосибирской области, директор МАОУ г. Новосибирска «Гимназия №6 «Горностай» Ирина Путинцева выступила с предложением о переходе с дистанционного формата на очный режим обучения учеников всех классов. Как отметила Ирина Путинцева, данное предложение было обсуждено с директорами школ и родительской общественностью. Инициатива обусловлена текущей эпидемиологической ситуацией и статистикой заболеваемости среди педагогов и школьников. В частности, по состоянию на 8 декабря в Новосибирской области на больничном (ОРВИ, COVID-19 и другие заболевания) находятся около 6,5% педагогических работников (к началу второй четверти было около 10%). В целом фиксируется снижение числа заболевших школьников и работников образовательных организаций.

Инициатива о возвращении к очному формату учебы была одобрена представителями управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и регионального министерства здравоохранения. Данное предложение было поддержано и представителями школ.

Кроме того, на заседании штаба было принято решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области – каникулы продлятся до 17 января. По словам Павла Чумадевского, родителя одного из школьников Новосибирской области, возобновление очного режима обучения и продление школьных каникул на одну неделю позволят более планомерно и продуктивно завершить первое учебное полугодие и начать третью четверть в штатном формате.

Таким образом, с 11 декабря все классы вернутся к очному обучению. Новогодние каникулы будут продлены до 17 января. Ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме.

— Решение о возвращении всех классов в очный режим обучения – результат нашей планомерной работы по поэтапному выходу с дистанционного формата. Снижение заболеваемости среди школьников и педагогов произошло во многом благодаря дистанционному режиму и четкому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. С 7 декабря к учебе вернулись девятые классы, и теперь, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы видим, что можем перевести на очный режим и всех остальных школьников. Это консолидированное решение, принятое с учетом мнений заинтересованных сторон и специалистов. При этом нельзя забывать о важности соблюдения необходимых санитарных мер и требований, чтобы здоровье наших детей, педагогов и в целом работников системы образования региона не подвергалось риску, — отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Фото: Gensa Gensa