Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России 18 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне 4,25%, говорится в пресс-релизе регулятора. До этого Банк России трижды снижал ставку — на 0,5 п.п. в апреле, на 1 п.п. в июне и 0,25 п.п. в июле. Нынешний уровень в 4,25% является историческим минимумом.

Отмечается, что в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России.

—Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне. Хотя действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, — говорится в релизе.

В Банке России подчеркнули, что после завершения этапа активного восстановительного роста, вызванного снятием ограничений и мерами поддержки, возвращение мировой и российской экономики к потенциалу замедлится.

— Это будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — говорится в сообщении регулятора.

При этом, отмечается, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru