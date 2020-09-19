Сельхозпроизводители региона снизили цены на свою продукцию

В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 0,6%, в том числе на продукцию растениеводства – на 0,9%, на продукцию животноводства – на 0,2%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди продукции растениеводства снизились цены на капусту на 21,5%, томаты – на 19,1%. Повышение цен отмечено на морковь на 35,6%, картофель – на 8,5%, свеклу – на 7%.

Среди продукции животноводства снизились цены на яйца на 2,6%.

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