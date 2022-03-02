Банк России запретил иностранцам продажу российских ценных бумаг

Банк России остановил выплату денег за границу, говорится в сообщении, опубликованном агентством «Прайм».

— Эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему. Однако сами выплаты депозитариями и регистраторами в адрес иностранных клиентов производиться не будут. Это касается и ОФЗ, — сообщает регулятор. — Для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг, вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Кроме того, направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов, а также о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумагам.

Ранее Национальный расчетный депозитарий (НРД) по предписанию ЦБ о запрете на выплаты купонов по облигациям в адрес нерезидентов заблокировал счета клиринговых организаций Clearstream и Euroclear. В Мосбирже, куда входит НРД, заверили, что не замораживали счета, а только ограничили возможность выплаты по ценным бумагам.

Напомним, Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ принимают ответные меры.