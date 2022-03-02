Для контроля за тепловой концессией департаменту мэрии добавили полномочий

— На основании законодательства РФ мы готовим положение о муниципальном контроле за деятельностью единой теплоснабжающей организацией в ценовой зоне теплоснабжения. Это наша функция как муниципалитета, — об этом в ходе круглого стола сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев. — У меня откорректировано положение о департаменте энергетики и ЖКХ, где мне эта функция вменена.

Предметом муниципального контроля будет исполнение обязательств, взятых концессионером — теплоснабжающей организацией — в рамках ценовой зоны. Эти обязательства будут описаны в актуализированной схеме теплоснабжения.

При этом он напомнил, что в ценовых зонах теплоснабжения преимущественным правом на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения обладает единая теплоснабжающая организация без проведения конкурса (В Новосибирске это ООО «Сибирская генерирующая компания». — Ред.). Кроме того, конкурс на право заключения концессионного соглашения в ценовой зоне проводится в случае отказа единой теплоснабжающей организации от заключения концессионного соглашения.

Напомним, в конце февраля в мэрии прошло заседание рабочей группы по вопросу заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города на конкурсной основе. Концессионная инициатива «Новосибирской теплосетевой компании» (входит в ООО СГК) к мэрии Новосибирска была опубликована на сайте госторгов 10 июня 2021 года для сбора заявок. Предложение «дочки» СГК предполагало, что компания модернизирует часть теплосетевого хозяйства города в соответствии с заранее утвержденным инвестпланом с лимитом расходов 5,5 млрд рублей (без НДС). Затраты концессионера на модернизацию предполагалось учесть при расчете тарифа на теплоснабжение, а недополученные доходы компании и экономически обоснованные расходы, возникшие при выполнении инвестпрограммы, «подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения». По предварительным расчетам, валовая выручка концессионера от эксплуатации городского имущества за 10 лет составляла около 59 млрд рублей. Концессионную плату соглашение не предполагало.