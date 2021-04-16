Банк «Санкт-Петербург» признан одним из лучших банков России, по версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг лучших банков мира по предпочтениям клиентов. В этом году в рейтинг попали 15 российских кредитных организаций.

Американский Forbes подготовил рейтинг в сотрудничестве с компанией Statista, оценив банки из 28 стран мира. Statista опросила более 43 000 клиентов по всему миру. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по пяти показателям: доверие (насколько банк верен обещаниям, можно ли ему доверять и т.д.), условия работы (доступность банкоматов, разумные ставки по кредитам, прозрачные комиссии и т.д.), обслуживание клиентов (время ожидания, дружелюбность сотрудников и т.д.), цифровые услуги (простота использования сайта, удобство онлайн-банкинга и мобильных приложений и т.д.) и финансовые консультации (компетентность консультантов).

Подробнее о методологии составления рейтинга в журнале Forbes