За добычу косуль в Новосибирской области наказали двух браконьеров

Болотнинский районный суд Новосибирской области вынес приговор двум жителям Кемеровской области. 46-летнего Владимира Приезжева и 38-летнего Бориса Михайлова признали виновными в незаконной охоте с причинением крупного ущерба государству, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Преступление подсудимые совершили в феврале 2019 года. Мужчины приехали в охотничье хозяйство «Мануйловское» Болотнинского района Новосибирской области на автомобиле LEXUS LX 570, при помощи лампы-фароискателя из карабина марки «Sauer 101 Classic XT 56», оснащенного оптическим прицелом и подсветкой, незаконно отстрелили две косули сибирской, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Они причинили государственному охотничьему фонду Российской Федерации крупный ущерб.

Суд назначил Приезжеву и Михайлову наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей каждому. Карабин «Sauer 101 Classic XT 56» с оптическим прицелом и подсветкой, патронами к нему конфискованы в доход государства.

В ходе расследования уголовного дела Приезжев продал арестованный автомобиль марки «LEXUS LX570», в связи с чем было принято решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере свыше 2,6 млн рублей (взамен подлежащего конфискации автомобиля «LEXUS LX 570»).

Кроме того, в судебном порядке удовлетворен иск министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, с осужденных взыскали 240 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции Приезжев и Михайлов виновными себя не признали, обжаловали приговор в апелляционном порядке, но суд второй инстанции отклонил доводы апелляционных жалоб осужденного и адвокатов об отмене приговора.

Постановлением судьи апелляционной инстанции по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор оставлен без изменения.