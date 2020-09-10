Банк «Санкт-Петербург» профинансировал Алтайвагон на сумму 2 млрд рублей

Новосибирский филиал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставил кредит Алтайскому вагоностроительному заводу (АО «Алтайвагон») на сумму 2 млрд рублей. Финансирование предоставлено сроком на 3 года и направлено на обеспечение производства одного из крупнейших предприятий Алтайского края в рамках программы господдержки системообразующих организаций в период пандемии.

— Вся наша команда со всей ответственностью подошла к реализации этой сделки. Для нас это не просто кредитование клиента, это реализация программы господдержки. Кредитные средства были выданы в рекордные сроки – буквально за пару недель. А сама сделка на 99% прошла в онлайн, то есть дистанционно, — прокомментировал Павел Лосев, директор Новосибирского филиала Банка «Санкт-Петербург».

— Мы рады стать партнером АО «Алтайвагон» – одного из крупнейших предприятий Алтайского края. Сегодня возможности Банка по поддержке российских предприятий распространяются не только на Северо-Западе страны, но и во регионах присутствия. Надеемся, что наше успешное и плодотворное сотрудничество позволит заводу выйти на новый этап развития и закрепить свои позиции на рынке, — отметил заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.