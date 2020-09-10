Следком проведет проверку по обращению дольщиков микрорайона «Радужный» в соцсетях

— В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено обращение дольщиков о том, что руководством ООО Инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй» не соблюдены договорные обязательства при строительстве двух жилых домов в микрорайоне «Радужный» села Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области. Дольщики в течение шести лет не могут получить свои квартиры, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Отмечается, что по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
— В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, размещенному в социальных сетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении СК.— Кроме того, руководством следственного управления после выявленной публикации организован личный прием дольщиков.
Фото из группы Радужный микрорайон Верх-Тула Новосибирск ВКонтакте
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