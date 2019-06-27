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Банк УРАЛСИБ — лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая грамотность и открытость»

  • 27/06/2019, 10:12
Жюри отметило проект Банка УРАЛСИБ «Университет бизнеса».

Банк УРАЛСИБ - лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Финансовая грамотность и открытость»Банк УРАЛСИБ (ПАО) стал победителем X Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Банк, услуги для юридических лиц» в номинации «Финансовая грамотность и открытость».

Торжественная церемония награждения лауреатов и вручения дипломов состоялось 21 июня 2019 года в Тбилиси (Грузия). Награда была вручена руководителю Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Егору Былинкину и руководителю направления обучения клиентов Банка УРАЛСИБ Ирине Храмцовой.

Жюри отметило проект Банка УРАЛСИБ «Университет бизнеса». Университет — образовательный проект, позволяющий начинающим и опытным бизнесменам бесплатно в режиме онлайн получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Преподаватели Университета — профессиональные коучи и успешные бизнесмены. С момента запуска проекта более 150 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку 60 тысяч.
Пре­мия «Пра­ва пот­ре­бите­лей и ка­чес­тво об­слу­жива­ния» — еже­год­ная об­щес­твен­но зна­чимая наг­ра­да, которая вру­ча­ется на­ибо­лее ус­пешным про­ек­там в об­ласти прав пот­ре­бите­лей и по­выше­ния ка­чес­тва об­слу­жива­ния. Премия инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией компаний Интернет-торговли (АКИТ), Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР), Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП РФ) и рядом других партнеров.

 Фото предоставлено пресс-службой банка

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