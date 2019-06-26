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Наталья Пинус официально объявила о своем участии в выборах мэра

И рассказала о причинах симбиоза с партией Сергея Бабурина.
  • 26/06/2019, 22:20
Автор: Евгения Серёгина
Наталья Пинус официально объявила о своем участии в выборах мэра
«Горожане по многим вопросам знают больше, чем чиновники.»

Депутат горсвета Наталья Пинус в ближайшее время планирует зарегистрироваться в качестве кандидата на пост мэра Новосибирска. Об этом она заявила на встрече с новосибирскими журналистами и общественниками.

— Я сейчас на низком старте,  говорит депутат.  Готова побороться за кресло мэра Новосибирска. Убеждена, что Новосибирску нужны изменения. Мы должны вдохнуть новую жизнь в наш с вами город.

Напомним, Наталья Пинус собирается участвовать в выборах при поддержке «Российского общенародного Союза» — партии, возглавляемой Сергеем Бабуриным. Как рассказала депутат на встрече, такой временный «симбиоз» выгоден обеим сторонам. Ее, как потенциального кандидата, это избавляет от процедуры сбора подписей. Для партии это спасение от возможного закрытия, поскольку одним из требований к политическим партиям является периодическое выдвижение кандидатов в органы власти разных уровней.

В настоящее время, по словам депутата горсовета, она регулярно проводит встречи с людьми, выслушивает их вопросы и пожелания.

 Горожане мне задают вопросы. Люди говорят, что на улицах грязно, плохо работает общественный транспорт. Нужно, что называется, помыть пол и протереть стены. Тут нет чего-то такого удивительного. Это то нормальное, что должно быть. Очень жалко, что мы считаем это чем-то невероятным. Должны быть почищены от снега улицы, должны быть нормальные удобные микрорайоны. Это норма. Мы должны требовать, чтобы это было сделано, — заявила Пинус.

Также депутат поделилась своим видением ситуации в муниципальной власти изнутри.

— Будучи депутатом в горсовете, я вижу, как устроена система муниципальной власти, —говорит она. — Практически ничего не изменилось с советского времени. Я регулярно выхожу с идеями, что эту систему нужно менять, пересобирать. Она не работает. Это процесс, которым руководят согласованные кандидатуры. Эту систему нужно воспринимать как предприятие, которое будет работать на горожан. Берусь за голову, когда на заседании комиссии по бюджету мы рассматриваем акты КСП — какое невероятное число финансовых нарушений! Мы не можем позволить себе содержание этой огромной, неэффективной, нефункционирующей системы. Она очень дорогая и не умеет работать. А денег у нас тоже не так уж и много.

Депутат горсовета также отметила, что сейчас «самое главное — привлекать профессионалов в управление мэрией».

— У нас не раскрыт потенциал общественников. Вопросы экологии, социальной политики и другие — инициируются именно общественниками. Конечно, их нужно подключать к работе. Еще один потенциал это просто горожане. Люди хотят и готовы участвовать в принятии важных для нашего города решений. Они по многим вопросам больше знают, чем чиновники. Мэрия должна и может работать на стороне людей красиво и по-современному. Многие люди в Новосибирске поддерживают эти ценности, говорит Наталья Пинус.

Своим видением того, какой должна быть власть и как она должна выстраивать отношения с горожанами, поделились и некоторые из экспертов/общественников.

 Первая характеристика мэра города  это ответ на вопрос, на чьей он стороне,  считает политолог и общественник Алексей Мазур.  Он на нашей стороне или тех людей, которые отдают распоряжения повысить тарифы, перезонировать земельные участки под строительство торгового центра? Вторичными становятся профессионализм, политические взгляды.  Другая важная характеристика понимание мэром того, как и что надо делать с городом. Но город  это неподъемное для одного человека дело. Мы должны помогать кандидатам, которые на стороне народа.

По мнению эколога, координатора инициативной группы «Поможем реке Издревая»  Юлии Колеватовой, в настоящее время ощущается потребность в представителях власти, приближенных к народу и его проблемам.

 Плечом к плечу на митингах, рабочих группах мы взаимодействовали с депутатами,  рассказывает эколог.  Мы критиковали «мусорную» концессию, упавшую на наш город. Эта борьба не заканчивается, продолжается. Сейчас очередное заседание суда. Мне нравится, когда люди, которые, вроде как, приближены к власти, оказываются близки к народу и его проблемам. Мне кажется, такие люди должны быть во власти. Эта смелость нами очень ценится, для нас она очень важна.

По мнению руководителя проекта «Привет, велосипед» Алексея Куницина, руководителю, в том числе и муниципальной власти, необходимо, в первую очередь, быть лидером. Причем лидером не номинальным.

 Как человек, работающий с людьми, понимаю, что лидеру нужны не только компетенции, он должен вдохновлять своих подчиненных и поддерживать их,  говорит Куницын.  Любые процессы не исключают какого-то сопротивление. Нужны лидеры, которые будут продвигать изменения, вытаскивать.

Напомним, что выборы главы города состоятся 8 сентября. На минувшей неделе сразу несколько партий выдвинули своих кандидатов в мэры Новосибирска: партия «Яблоко» — зампредседателя регионального отделения, руководителя агентства недвижимости Дмитрия Холявченко, «Справедливая Россия» — бывшего чиновника и депутата Виктора Козодоя. Кроме того, один из кандидатов — руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко — подал документы в городскую избирательную комиссию. Ранее о планах по участию в выборах мэра заявляли действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), эксперт областной избирательной комиссии Владимир Мельников («Народ против коррупции»), депутат заксобрания Дарья Украинцева (партия «Зеленые»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»).

Фото со страницы Натальи Пинус в Facebook

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