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Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей

  • 28/01/2019, 10:01
Продукт будет интересен компаниям, работающим с широким кругом поставщиков или принимающим большое количество платежей.  

Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам новый транзакционный продукт – «Счет для идентификации платежа». Продукт будет интересен компаниям, работающим с широким кругом поставщиков или принимающим большое количество платежей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На данный счет клиент получает от Банка информацию о плательщике или платеже в виде 25-значного уникального идентификатора платежа (УИП). Расчеты проводятся с использованием УИП, номера которых клиент сообщает своим плательщикам при выставлении счетов на оплату. Все идентификаторы платежей отражаются в выписке по расчетному счету.

«Счет для идентификации платежа» – удобный инструмент, с помощью которого можно оптимизировать работу с дебиторской задолженностью и упростить ведение бухгалтерского учета. Открытие счета позволяет сэкономить время, потраченное на отслеживание операций по поступлению средств. Кроме того, увеличивается скорость отгрузки товара (при работе по предоплате), а также уменьшается дебиторская задолженность (при работе по факту отгрузки).

— Последовательное расширение линейки Cash Management дает дополнительные возможности взаимодействия с клиентами, в рамках которого Банк может осуществлять аутсорсинг функций казначейства и бухгалтерии компаний-клиентов,  помогая повышать их эффективность,  отмечает Исполнительный директор по транзакционному бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Петр Зубрицкий.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания счета можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Фото: пресс-служба банка

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