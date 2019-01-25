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Выбросы Новосибирских ТЭЦ сократились более чем на 10 тысяч тонн

По словам энергетиков, снижение связано с переходом ТЭЦ-5 на новое топливо – бурый уголь.
  • 25/01/2019, 16:27
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По сравнению с 2017 годом станции Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании уменьшили количество выбросов на 10,162 тысячи тонн (с 78,8 тысяч тонн до 68,7 тысяч тонн). Снижение зафиксировано в официальных документах — сведениях об охране атмосферного воздуха за 2018 год, которые сдала каждая ТЭЦ Новосибирского филиала в региональное управление Роспотребнадзора, согласно ежегодным требованиям отчётности, сообщили в пресс-службе СГК.

— Наибольший вклад в снижение выбросов загрязняющих веществ — на 8,5 тысяч тонн — обеспечила крупнейшая Новосибирская ТЭЦ-5. Это стало возможным после перехода станции на новое топливо – бурый уголь. По данным отчёта, основанного на показателях регулярного экологического мониторинга, который в течение 2018 года проводила ТЭЦ-5, количество выбросов сократилось на 23% — до 28 тысяч тонн (за год). Для сравнения, в 2017 году объем выбросов составил 36,5 тысяч тонн, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Отмечается, что с переходом станции с каменного на бурый уголь снижение выбросов фиксируется по всем загрязняющим веществам. Серьезные результаты дало сокращение золы и пыли —  их стало меньше на 2,1 тысячи тонн. При этом на бурый уголь теплоэлектроцентраль, отпускающая 40% тепла, необходимого Новосибирску, перешла только во втором полугодии 2018 года.

— Зольность бурого угля значительно ниже, чем каменного. Поэтому он показывает более экологичные результаты, даже при повышенном по сравнению с прежним топливом объеме сжигания. Снижение на ТЭЦ-5 зафиксировано и по диоксиду серы — почти на 4 тысячи тонн за год, — отметила Надежда Звездина, заместитель начальника управления по охране окружающей среды Новосибирского филиала СГК. — Таким образом, снижению объема выбросов способствуют современное природоохранное оборудование и качественное топливо, используемое на всех ТЭЦ СГК.

Особенно показательно, что уменьшение выбросов загрязняющих веществ зафиксировано при рекордном в 2018 году отпуске тепла: станции Новосибирского филиала СГК произвели 14,5 миллионов гигакалорий, это на 11% больше, чем в 2017 году, и самый большой показатель за последние 8 лет.

Фото: пресс-служба СГК

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