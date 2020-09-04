Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Хорошая пора»

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 200, 400 или 800 дней.

Вклад «Хорошая пора» можно открыть в любом офисе Банка, Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются и составляют до 5,0% годовых. При открытии вклада в офисе Банка ставки составляют до 4,8% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Хорошая пора» можно получить в ближайших отделениях ПАО «Банк УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка