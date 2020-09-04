Компании «Нэолайн» выделят около 43 тысяч кв метров земли под строительство ЦОД

ООО «Нэолайн» в рамках масштабного инвестиционного проекта будет предоставлен земельный участок в городе Новосибирске для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство и дальнейшая эксплуатация Центра обработки и хранения данных». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Земельный участок площадью 43 018 +/- 74,26 кв. метров расположен в Ленинском районе города Новосибирска (на ул. Станционной). Срок реализации проекта составляет пять лет. Общая сумма капитальных вложений по проекту составит порядка 4,5 млрд рублей. Данный ЦОД планируется строить помодульно, каждый модуль будет вмещать в себя до 600 стандартных телекоммуникационных шкафов. В ходе реализации проекта планируется создание более 130 рабочих мест.

Компания «Нэолайн» основана в 2018 году в г. Барнаул Алтайского края для реализации инфраструктурных ИТ-проектов. Основным инвестором проекта выступит компания ООО «Милеком». Компания с 2006 года занимается предоставлением услуг связи юридическим лицам (интернет, каналы связи), прокладкой собственных оптоволоконных линий связи по всей России, наиболее охваченные регионы — это Алтайский край, Новосибирская область, Омская область, Кемеровская область, Томская Область, Республика Алтай. Офисы компании присутствуют во всех перечисленных регионах.

Компания Милеком уже обладает двумя небольшими ЦОД-ами (на 30 телекоммуникационных шкафов) некоммерческого характера для внутренних нужд компании в Алтайском крае и Кемеровской области. Для планирования и строительства привлекались как собственные специалисты, так и специалисты сторонних подрядных организаций, что позволяет говорить о том, что специалисты компании обладают достаточной экспертизой для решения подобного рода задач.

Фото из презентации проекта