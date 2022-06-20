Рекламодателям

Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

  • 20/06/2022, 11:11
Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь составляет 10,85% годовых.

новости бизнесаСтавка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») осталась на уровне 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» предоставляются по действующей ставке 8,69% годовых.

Также снижен размер минимального первоначального взноса при покупке строящегося или готового жилья, а также целевом кредитовании под залог недвижимости, при наличии полного пакета документов: до 15% (20% при приобретении апартаментов) – для заемщиков, работающих по найму, до 40% – для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

225

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы кредиты Банк Уралсиб


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Мэрия Новосибирска объявила торги на комплексное развитие территории

19/06/2022, 18:01

Эксперту-дорожнику за взятки дали условный срок

19/06/2022, 15:54

«Россети Сибирь» инвестируют в модернизацию сетей 9 млрд рублей

19/06/2022, 14:49

Эксперты увидели, что в Новосибирске дешевеют стройматериалы

19/06/2022, 12:04
Популярное

Telegram запустил Premium-подписку

20/06/2022, 10:03

Полнота не приходит одна: чем опасно ожирение?

19/06/2022, 18:36

Июль в Новосибирске обещает быть дождливым, но жарким

17/06/2022, 17:07
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

20/06/2022, 11:08

Банк Уралсиб запустил кредитование корпоративных клиентов в юанях

20/06/2022, 11:04

Карта PRO100 поможет съездить в отпуск

17/06/2022, 18:00

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска