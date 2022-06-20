Уголовное дело экс-директора страховой компании передано в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала ПАО СК «Росгосстрах» Алексея Игошина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, обвиняемый с использованием своего служебного положения путем обмана вышестоящих сотрудников акционерного общества способствовал заключению промышленным предприятием АО «Взрывпромкомплект» договора страхования опасных грузов (взрывчатых веществ промышленного назначения). Страховая премия по нему составила более 16 млн рублей. Впоследствии при исполнении гражданско-правовых обязательств злоумышленник похитил предусмотренную договором страховую премию, причинив организации ущерб на сумму свыше 13,6 млн рублей. Обвиняемый добровольно возместил треть причиненного преступлением ущерба, кроме того на его квартиру в Москве стоимостью 8,4 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, Алексей Игошин был назначен на должность директора Новосибирского филиала «Росгосстраха» в декабре 2019 года. Уголовное дело против него было возбуждено в сентябре 2021 года.

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