Рекламодателям

Уголовное дело экс-директора страховой компании передано в суд

  • 20/06/2022, 11:20
новости Новосибирска
Топ-менеджера обвиняют в мошенничестве при заключении промышленным предприятием договора страхования опасных грузов.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала ПАО СК «Росгосстрах» Алексея Игошина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, обвиняемый с использованием своего служебного положения путем обмана вышестоящих сотрудников акционерного общества способствовал заключению промышленным предприятием АО «Взрывпромкомплект» договора страхования опасных грузов (взрывчатых веществ промышленного назначения). Страховая премия по нему составила более 16 млн рублей. Впоследствии при исполнении гражданско-правовых обязательств злоумышленник похитил предусмотренную договором страховую премию, причинив организации ущерб на сумму свыше 13,6 млн рублей. Обвиняемый добровольно возместил треть причиненного преступлением ущерба, кроме того на его квартиру в Москве стоимостью 8,4 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, Алексей Игошин был назначен  на должность директора Новосибирского филиала «Росгосстраха» в декабре 2019 года. Уголовное дело против него было возбуждено в сентябре 2021 года.

 

Ранее редакция сообщала об арестах в мэрии Новосибирска. 

Фото pixabay — VBlock

344

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : страхование мошенничество бизнес арест


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирской области анонсировали новые меры поддержки для промышленников

По итогам поручений президента на экономическом форуме.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В области будут резервировать участки под газовые сети

Чтобы исключить их скупку «ушлыми землепользователями».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила торги на комплексное развитие территории

Застройщик должен освоить участок до конца 2026 года.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские учёные «прокачивают» сою до уровня мяса

Она заменит мясные продукты без дефицита для организма человека необходимых питательных веществ.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Сегодня в Барнауле завершается Фестиваль-тур «Новосибирский транзит-2022»

20/06/2022, 13:41

Курс рубля в ближайшее время станет более волатильным

20/06/2022, 13:17

В Новосибирской области анонсировали новые меры поддержки для промышленников

20/06/2022, 12:35

В области будут резервировать участки под газовые сети

20/06/2022, 10:52
Популярное

Сочетание медикаментов и психотерапии — лучший способ бросить курить

20/06/2022, 11:59

Telegram запустил Premium-подписку

20/06/2022, 10:03

Полнота не приходит одна: чем опасно ожирение?

19/06/2022, 18:36

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma

20/06/2022, 11:56

Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

20/06/2022, 11:11

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

20/06/2022, 11:08
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска